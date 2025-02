Grande Fratello: Shaila si salva, Helena in piedi, Zeudi demolita

In attesa di scoprire il nome della seconda finalista del Grande Fratello, avviene un confronto tra Shaila Gatta ed Helena Prestes. Alfonso Signorini definisce, nella 34esima puntata, le due concorrenti le due regine della Casa. Nei pensieri della ballerina la modella brasiliana è sempre presente. Lo dimostra il fatto che ha addirittura scritto per lei una canzone rap. Ancora una volta, l’ex Velina di Striscia la Notizia dà vita a un momento alquanto imbarazzante.

Helena non si lascia trasportare dalla cattiveria, anzi. La Prestes resta in piedi: “Mi ha chiamato principessa, non posso che dire grazie”. Il conduttore finalmente chiede a Shaila cosa significa quel suo “seven, eight”, quando parla di Helena. La ballerina si difende spiegando che usa queste parole per la danza, ovvero “sette e otto”, e lo fa anche nelle sue conversazioni. “Sei sicura? Non c’entra la smorfia napoletana? Non mi fai scemo Shaila”, chiede Signorini, che manda in onda una clip che ritrae uno di questi momenti.

Shaila, nel video, stava parlando con Chiara e Zeudi in camera, proprio di Helena: “È una seven eight”. Per molti telespettatori, la ballerina vorrebbe dire ogni volta il numero 78, che nella smorfia napoletana, come dichiara in studio Enzo Paolo Turchi, vuol dire “mala femmina, per dirlo in modo elegante”. Difesa da Alfonso D’Apice, Shaila continua a sostenere la sua versione, che però non convince gran parte del pubblico. Infatti, i telespettatori sono ancora convinti che la Gatta abbia come unico scopo quello di offendere Helena.

Grande Fratello: Zeudi asfaltata, Buonamici e Signorini on fire

L’attenzione finisce poi su Zeudi Di Palma. Signorini fa subito notare che l’ex Miss Italia sembra mostrare due facce, una in puntata e l’altra durante le giornate che trascorre in Casa. Non finisce qui. Il conduttore la mette di nuovo di fronte alle sue contraddizioni, partendo da quella legata al Grande Fratello Vip 5, durante il quale Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno appassionato il pubblico con il loro rapporto. Secondo Helena, Zeudi ha finto con Maria Teresa Ruta di non sapere nulla di quella storia.

Invece, alcune clip dimostrerebbero il contrario. Per giustificarsi, stasera la Di Palma dichiara di non aver seguito solo la quinta edizione Vip del programma perché si stava preparando per la maturità. Ma cosa c’entra? “Si può fare un’ottima maturità anche guardando il Grande Fratello”, fa notare Signorini. In questo suo percorso, Zeudi sta portando avanti un percorso ricco di contraddizioni.

“A 23 anni ha dei comportamenti che a me non piacciono qui”, dichiara Helena, quando Beatrice Luzzi fa notare che la Di Palma ha solo 23 anni e può commettere errori. “Mi viene difficile pensare che a 23 anni una ragazza sia così ingenua. Mi sembra molto sveglia Zeudi”, tuona intanto Signorini. Cesara Buonamici ritiene che l’ex Miss Italia abbia avuto comportamenti contraddittori. In poche ore, Zeudi ha cambiato atteggiamento con Helena più volte.

La Di Palma parlava male della modella brasiliana dietro le spalle, per poi fare un pianto con tanto di dichiarazione d’amore. Non solo, si è avvicinata a Javier Martinez quando Helena era fuori dalla Casa, consapevole del trasporto di quest’ultima nei confronti del ragazzo. “Sono rimaste loro le regine della Casa e combatteranno fino all’ultimo sangue affinché ne rimarrà solo uno”, tuona Buonamici contro Zeudi, riferendosi a Shaila ed Helena.

Signorini torna sul fatto che la Di Palma starebbe mentendo sul fatto legato alla storia di Dayane e Rosalinda. C’è un suo like, come riporta Indifferenza Astrale sui social network, a un’immagine dedicata alla Mello nella Casa, con a fianco la Cannavò e altri ex Vipponi. Il conduttore si scalda:

“Quindi tu sapevi! Guarda caso non ricordi. Quel ‘mi piace’ l’hai messo tu, non noi. Non è che noi pensiamo quello che vogliamo, ma pensiamo quello che vediamo. Giustamente hai solo 23 anni, non preoccuparti”

Zeudi continua a smentire, giurando sui suoi familiari.