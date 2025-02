Grande Fratello, Zeudi gioca male: Signorini colpisce, Helena smaschera

Confronto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello, stasera in puntata. Non si sa come mai, ma l’ex Miss Italia è riuscita a conquistare una grossa fetta di pubblico. Eppure appare sempre ambigua, contraddittoria e altalenante nei suoi rapporti nella Casa. Anzi, con qualcuno appare decisa e sicura. Ad esempio, non ha dubbi sulla sua amicizia con Chiara Cainelli e Shaila Gatta. Invece, con Helena e Javier Martinez appare sempre abbastanza ambigua e poco chiara.

Prima dichiara interesse e infatuazione, per poi qualche minuto recarsi a parlare male della Prestes con i suoi amici. Pretende di avere ragione, ma anche Alfonso Signorini stasera ha ammesso di non comprendere alcune mosse di Zeudi. Intanto, quest’ultima ha tuonato contro Helena: “Mi vuoi distruggere come concorrente, per te è più importante Zelena che Zeudi”. La Prestes ha assicurato di non voler assolutamente fare questo e ha fatto notare che la Di Palma continua a parlare negativamente di lei e della sua relazione con Javier.

Anche quando dichiarava il suo interesse e non tratteneva le lacrime, Zeudi parlava male di Helena dietro le sue spalle. La modella brasiliana non è per nulla ingenua, anzi ha le idee abbastanza chiare: “Chiedeva consiglio a Shaila, mentre diceva che le interessavo. Se questa cosa delle Zelena esiste ancora la dobbiamo chiudere”. Con il termine Zelena intendono l’unione dei loro due nomi, fatta dai telespettatori che tifavano per questa eventuale storia d’amore nella Casa. L’ex Miss Italia, a tratti balbettando per la difficoltà riscontrata in questo confronto, ha affermato:

“Ho sempre detto che io sto dove sto bene. Se Shaila mi fa stare bene, non è un problema mia, ma tuo. Per quanto riguarda questa cosa di Zelena, quando ci è stato questo avvicinamento tra voi non ho messo bocca. Ho detto semplicemente Helena non si è mai posta”

A Signorini, però, non torna una cosa: “Ma tra tutti quelli che c’erano nella Casa proprio il ragazzo che piaceva a Helena?”. Il riferimento del conduttore riguarda il periodo in cui Zeudi si è avvicinata a Javier, proprio quando la Prestes era stata eliminata e attendeva di rientrare nella Casa. La Di Palma si è difesa stasera parlando di un abbraccio intenso e di nient’altro con la Martinez. Eppure in quei giorni Zeudi sapeva che Helena sarebbe rimasta male per il loro avvicinamento e parlava anche di sentimenti.

Non solo, mentre ribadisce di non voler più mettere parola sulla relazione di Helena e Javier, continua a girare per la Casa parlando negativamente della loro relazione, associandola a una possibile strategia. Zeudi ormai è sicura della sua posizione tra i telespettatori, tanto che stasera è apparsa piena di sé. Allo stesso tempo, la Di Palma continua a giocare male le sue carte, portando avanti un percorso non lineare e coerente.