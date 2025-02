Grande Fratello: Alfonso spreme Stefania e Iago, ma fa buco nell’acqua

Spazio a Stefania Orlando e Iago Garcia stasera al Grande Fratello. I due hanno trascorso una notte in Tugurio, dopo la messa in onda della scorsa puntata. Alfonso Signorini dichiara che questa mossa è risultata un fallimento. Per lui sicuramente. Infatti, sembra proprio che il conduttore voglia spingere i due concorrenti a dar vita all’ennesima storia d’amore di questa edizione. Eppure i due gieffini hanno sempre dichiarato di voler restare amici e vivere in modo individuale questa esperienza nella Casa più spiata d’Italia.

Disperato e deluso per il risultato della notte trascorsa da Stefania e Iago nel Tugurio, Signorini cerca risposte. L’attore spagnolo afferma subito: “Mi dispiace deludervi, ma è bello questo rapporto che abbiamo”. Così, Garcia sembra chiudere definitivamente alla possibilità di vederli insieme come coppia e non come semplici amici. I due concorrenti piacciono molto al pubblico e tanti vorrebbero vederli viversi una bella storia d’amore nella Casa. Signorini nota una piccola delusione nella Orlando, la quale però dice di essere molto serena.

Il padrone di casa non si ferma qui. Anzi, è convinto che Stefania al Grande Fratello sia davvero interessata, non come amica, a Iago. “Una signora come te non lo dirà mai. Tu lo negherai sempre”, dichiara sicuro Signorini. Stefania smentisce nuovamente e dichiara che se avesse avuto intenzione di avere una relazione amorosa con Garcia avrebbe fatto qualche passo in avanti, ci avrebbe di sicuro provato. Anche Jessica Morlacchi vede la Orlando molto coinvolta e aggiunge: “Lei era più naturale, lui più dentro a Il Segreto”.

A questo punto, Signorini chiede a Stefania di raggiungere la Mistery. Qui parla con lei della sua attuale situazione sentimentale, iniziando da un suo confessionale. Qui la Orlando dice che non potrebbe funzionare con Iago, in quanto lui cerca una donna con cui costruire una famiglia. Lei oggi vorrebbe al suo fianco un compagno di vita. Non solo, la gieffina ammette di sentirsi ancora legata al suo ex marito, Simone.

Ricorda che è stato lui a lasciarla, dopo la crisi avuta da lei dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5, dalla quale ha avuto bisogno di tempo per riprendere la sua quotidianità. Per lei Simone resta la persona più importante della sua vita. Signorini augura a Stefania di ritrovarsi con l’ex marito, chiudendo probabilmente il capitolo legato a Iago.