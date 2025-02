Grande Fratello: Helena, parla l’ex fidanzato. La notte di Iago e Stefania

Dopo la puntata del Grande Fratello di giovedì 20 febbraio 2025, non mancano le tensioni nella Casa, ma non nel Tugurio. Innanzitutto, Helena Prestes si è scagliata nella notte contro Zeudi Di Palma, la quale intanto viene sbugiardata fuori da alcune clip. Nel frattempo, l’ex fidanzato della modella brasiliana, Carlo Motta, ha deciso di intervenire. Per quanto riguarda Shaila e Lorenzo, ci sono state delle critiche su Alfonso Signorini. Infine, i telespettatori sono curiosi di scoprire cos’è accaduto nella notte tra Stefania Orlando e Iago Garcia nel Tugurio.

Andando con ordine, i concorrenti dopo la 33esima puntata, si sono ritrovati in cucina a mangiare. Zeudi ha cercato un contatto con Helena, dandole la lasagna. Ma ecco che la Prestes, ancora furiosa per lo scontro avvenuto in puntata, non gliele ha mandate a dire:

“Finta che non sei altro. Ma stai calma un ca**o, ma chi se ne frega, vaff***ulo. Impara a farti i ca**i tuoi. Impara a prendere la tua strada. Cresci. Non mi offrire un ca**o di niente. Vivi di aerei. Vivi di GF. Vaff*****lo. Piangi di giorno e sparli in puntata”

Javier Martinez, ridendo, ha tentato di riportare la calma, in particolare cercando di tranquillizzare la Prestes. Quest’ultima, però, non ha voluto sentire ragioni, sebbene dopo il suo sfogo sia andata via e si sia rifugiata tra le braccia dell’argentino. Intanto, spuntano vari video che sbugiardano Zeudi. Il riferimento è al fatto che la Di Palma, in questi giorni, avrebbe finto di non conoscere la storia che Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno avuto durante il Grande Fratello Vip 5, quando Maria Teresa Ruta ha mostrato i suoi dubbi su Helena.

In puntata, la Prestes ha subito tuonato contro l’ex Miss Italia, facendo notare invece che ricorda bene il rapporto nato tra le due ex Vippone e che aveva appassionato tantissimi telespettatori. C’è chi, inizialmente, aveva accusato Helena e Zeudi di voler ricreare quella storia nella Casa. La Prestes, però, ha sempre bloccato sul nascere un’eventuale relazione amorosa tra loro. In realtà, ci sono alcuni video che il pubblico sta condividendo sui social che dimostrano che la Di Palma conosce molto bene questo programma e tutte le sue edizioni.

Lei stessa, tempo fa, l’aveva ammesso. Non solo, ha anche parlato di Dayane più volte, ricordando qualche sua famosa espressione, come “sono estanca”. Dunque, il pubblico si chiede: ricorda cosa diceva la Mello ma non la sua storia con Rosalinda? In pochi credono che sia così.

Grande Fratello, l’ex fidanzato di Helena Prestes interviene

Nel corso della puntata di ieri, quando Helena ha ricevuto il video messaggio della sorella Marianna, qualcuno ha messo in dubbio ciò che finora è stato raccontato. Anziché dire che sua madre lavorava per un’azienda, la Prestes ha dichiarato che era un’imprenditrice in Brasile. Questo ha lasciato un po’ perplessi alcuni telespettatori, visto che la modella brasiliana ha sempre parlato di un’infanzia difficile per via della povertà che ha dovuto affrontare con la sua famiglia.

A confermare che Helena ha davvero vissuto situazioni difficili, dal punto di vista economico, in Brasile ci ha pensato il suo ex fidanzato Carlo. Quest’ultimo ha commentato su Instagram una foto del Grande Fratello della Prestes, rispondendo ai sospetti di qualche telespettatore:

“Sono stato nella casa dove è cresciuta nelle favelas di San Paolo dove siamo stati accolti dai suoi vicini dai quali da piccola andava a mangiare il pane quando non ne aveva. La sua stanza era un cubo di mattoni su un solaio di cemento senza corrente e finestre”

Grande Fratello: Shaila e Lorenzo delusi, cos’è successo tra Iago e Stefania

Intanto, Shaila e Lorenzo sono delusi da Signorini, in quanto non hanno il blocco dedicato alla loro relazione in puntata da qualche settimana. Spolverato ha ironizzato su questo, proponendo alla fidanzata di attuare una strategia, ovvero amarsi di meno affinché il conduttore gli dedichi più tempo come coppia. La sua è una chiara frecciata per le altre coppie della Casa, mentre la Gatta ha continuato a scherzarci su.

Nel frattempo, Signorini ieri ha pensato bene di spedire nel Tugurio Stefania Orlando e Iago Garcia, per permettere loro di avere un avvicinamento. C’è stato? I due hanno dormito insieme, nello stesso letto, ma non è accaduto nulla. Hanno deciso di restare nel Tugurio per la notte, però senza avere chissà quale contatto fisico. Prima di addormentarsi si sono dati la buonanotte con un bacio sulla guancia e lui l’ha avvertita: “Potrei russare perché ho fumato come un turco”.

Nessun problema per la Orlando, che con dolcezza gli ha chiesto di non preoccuparsi: “Ti ricordo che dormiamo sempre nella stessa camera, non mi dà fastidio, aiuta il sonno”.