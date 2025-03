Grande Fratello televoti, Striscia svela fatti inquietanti: furti e minacce

Striscia la Notizia con Valerio Staffelli continua a indagare sulle scorrettezze legate al televoto del Grande Fratello in questa edizione. Il tg satirico si sta occupando del caso legato ai fandom tossici che manipolano e alterano i risultati, che poi non corrispondono mai – in queste settimane – a ciò che vuole davvero il pubblico. Dietro c’è tutto un sistema, decisamente spiacevole per i telespettatori affezionati al reality show. Non si parla solo di scorrettezze, ma anche di dettagli assai inquietanti.

Nella puntata del tg satirico di Canale 5 in onda il 30 marzo 2025, Staffelli ha puntato l’attenzione sugli aerei. Si parla di migliaia e migliaia di euro spesi dai fan. In questi casi, i sostenitori di un determinato concorrente si uniscono per raccogliere il denaro necessario per far volare uno o più aerei sopra la Casa. Questo metodo viene utilizzato in tutte le edizioni per far arrivare un messaggio, solitamente di sostegno, al proprio beniamino.

Giulia, una telespettatrice sostenitrice del fandom di Tommaso Franchi, il quale è stato eliminato a un passo dalla finale, ha deciso di dare la sua testimonianza. Nella chat usata dai fan dell’ex gieffino sarebbero stati raccolti 5mila euro in questa edizione e altri 3.500 euro nella passata. In quest’ultimo caso non si sa per quale concorrente. Fatto sta che questi aerei, dopo la raccolta, non sarebbero mai volati sulla Casa più spiata d’Italia.

Chi ha organizzato tutto questo si sarebbe poi rifiutato di restituire i soldi raccolti, tramite giustificazioni legate al periodo complicato he sta affrontando. Ma non finisce qui la testimonianza. Alcuni fan sarebbero anche stati minacciati per mantenere il silenzio sulla questione. Intanto, a Striscia la Notizia è tornato a parlare l’esperto di dinamiche web e TV, Marco Dianda. Quest’ultimo sta osservando con attenzione ciò che accade fuori dalla Casa, tenendo d’occhio i cosiddetti fandom tossici.

Attualmente i sostenitori di Zeudi Di Palma sembrano essere quelli più additati dal pubblico italiano, in quanto sfruttano bot e VPN per alterare i risultati dei televoti a modo loro. Stasera è arrivata la conferma, da parte di Dianda, che questi fandom stanno usando “account e-mail presenti nel dark web e sottratti a cittadini ignari” per raggiungere il loro obiettivo, ovvero eliminare o portare in finale un determinato concorrente.

Una testimone ha aggiunto:

“Esistono intere liste che contengono fino a 250mila e-mail e password rubate che i fandom usano per registrarsi ripetutamente al sito del Grande Fratello e votare più volte, per poi eliminare ogni traccia”

La situazione si fa sempre più inquietante. Molti telespettatori invitano la produzione a utilizzare solo il voto tramite SMS, evitando così queste manipolazioni. Alfonso Signorini, di recente, ha appoggiato questa proposta.