Grande Fratello 40° puntata: nominati, eliminato, Zeudi smascherata

La 40esima puntata del Grande Fratello è stata caratterizzata da due eliminazioni, una di queste con il televoto flash in diretta. Non solo, il primo eliminato, ovvero Javier, è rientrato nella Casa subito perché aveva il biglietto di ritorno. Prima di scoprire di affrontare queste uscite, Alfonso Signorini ha dato inizio alla puntata con Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. I due formano una coppia molto apprezzata dal pubblico, che non ha mai avuto particolari dubbi. Tra loro, però, è iniziata una crisi. Tutto è iniziato dal bagno in vasca che Mariavittoria ha fatto con Zeudi Di Palma, durante la festa.

Tommaso si è ingelosito nel vedere la sua fidanzata in quella situazione. La Minghetti si è poi detta pronta a chiudere la loro relazione e a svelare alcune confessioni che Franchi le ha fatto sugli altri concorrenti. “Non nego che potrebbe piacermi una donna, sono aperta mentalmente. Non sono mai stata attratta da una donna, ma non so se mi accadrà in futuro”, ha spiegato stasera Mariavittoria. Tommaso si è detto convinto del fatto che la Minghetti non è attratta dalle donne. Il motivo della sua arrabbiatura riguarda il fatto che fuori l’atteggiamento della gieffina, in quella circostanza, potrebbe essere frainteso fuori.

Intanto, Zeudi si crede fortissima, in quanto è da poco approdata in finale, battendo Shaila e Stefania Orlando. Ora appare più decisa e sicura, tanto che alza il tono della voce in puntata. Stasera si è scagliata contro Tommaso, il quale l’ha accusata di inserirsi sempre nelle storie degli altri per creare dinamiche. Signorini ha poi mandato in onda una clip che ritrae Franchi mentre dice a Mariavittoria che in puntata avrebbe sganciato una bomba su Zeudi: “È una falsa e una grande giocatrice”.

Invece, stasera Tommaso non ha svelato proprio nulla. Beatrice Luzzi e Signorini hanno consigliato a Franchi di essere più morbido e meno pesante con Mariavittoria. Spazio poi a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che continuano a giocare male le loro carte e tutto appare palese. In questo blocco, Beatrice Luzzi ha fatto l’ennesimo tonfo, cercando di colpire Stefania Orlando.

Grande Fratello: Javier perde al televoto ed è una furia, poi rientra

La puntata è andata avanti con Tommaso che ha potuto riabbracciare suo padre Giacomo, che ha potuto conoscere Mariavittoria. Non solo, papà Franchi ha abbracciato anche Helena e Zeudi, in un momento simpatico. Ha perso al televoto Javier Martinez con il 10.06% (Chiara 36.32%, Helena 25.07%, Shaila 18.17%, Mariavittoria 10.38%). L’argentino aveva conquistato il biglietto di ritorno. Pertanto, è rientrato nella Casa. Prima di uscire, però, non ha voluto salutare per bene Helena Prestes, dopo quanto accaduto nel blocco che li ha visti protagonisti.

Dopo il ritorno di Javier, è arrivato il momento di formare il nuovo televoto flash in diretta. I tre finalisti si sono ritrovati di fronte ai piramidali: solo uno di loro ha pescato quello con il cerchio oro, ovvero Lorenzo. Quest’ultimo ha dovuto iniziare una catena di salvataggio.

Lorenzo ha salvato Shaila;

Shaila ha salvato Chiara;

Chiara ha salvato Giglio;

Giglio ha salvato Javier;

Javier ha salvato Helena.

Sono così finite al televoto flash due donne, Mariavittoria e Tommaso. La coppia ha dovuto trascinare al televoto un altro concorrente, scegliendo Chiara. Così sono stati loro tre a finire al televoto.

Grande Fratello: Tommaso Franchi eliminato, le percentuali fanno riflettere

A Jessica Morlacchi è stata riservata una sorpresa, con i suoi nipotini che hanno potuto riabbracciarla. Signorini stasera al Grande Fratello ha voluto puntare anche sulla posizione di Giglio, il quale è stato accusato da Zeudi di non essere un concorrente rilevante di questa edizione. Inizialmente, il gieffino non ha saputo dare chissà che risposta, tanto che il conduttore gli ha consigliato di fare un’auto-critica, visto che da mesi si dice questo di lui.

Giglio ha fatto notare di aver creato varie dinamiche e che nella Casa non è quello che si espone meno. Dopo di che, è arrivato il momento di scoprire l’eliminato al televoto flash: Tommaso con il 25.23% (Chiara 45.54%, Mariavittoria 28.23%). Insieme le due percentuali della Minghetti e di Tommaso hanno superato quella di Chiara. Questo vuol dire che non è ancora tutto perduto. Il gruppo che tifa per Helena ha dato una mano alla coppia, arrivando tutti insieme a totalizzare il 53.46%.

Helena vs Zeudi: Lorenzo Spolverato apre gli occhi, Chimirri annienta

Zeudi si sente sempre più forte, dopo essere diventata terza finalista. L’atteggiamento, le espressioni e gli interventi sono decisamente diversi rispetto a qualche settimana fa. Stasera la Di Palma, inconsapevole che fuori ci sono polemiche sul suo fandom tossico, è stata smontata prima da Helena: “Mi ha usata. Usa anche Shaila. Le ha fatto il lavaggio del cervello”. A questo punto, è intervenuto anche Spolverato, il quale è esploso:

“Non me la racconta giusta. Fa la fenomena da quando l’hanno eletta finalista. Non ho preso le difese di Helena, perché non ne ha bisogno”

A molti telespettatori è toccato applaudire a Spolverato. La timida e impaurita Zuedi, in effetti, ha cacciato fuori le unghie. “Dietro quella faccia si nasconde una stratega. Stai strumentalizzando un argomento delicato. Lei è entrata con le idee ben precise”, ha poi tuonato dallo studio Federico Chimirri. Probabilmente oggi Spolverato è sicuro che Zeudi potrebbe batterlo in finale e ha così cambiato rotta.

Interpellato da Signorini durante le nomination, Chimirri, che ha nuovamente smontato la Di Palma:

“Io non ho messo in dubbio la tua sessualità. Credo, però, che stia strumentalizzando la cosa. Tu stesso hai detto che sei confusa. Sei stata prima con Alfonso, Javier, Helena. Ma è giusto che ti piacciano”

Zeudi ha perso completamente le staffe e anche il controllo, anche ascoltando gli applausi dallo studio per Federico. Infatti, la Di Palma si è infuriata alzando il tono della voce, anche in modo eccessivo.

Nomination 40° puntata del Grande Fratello: chi è finito al televoto

Queste nomination sono state anticipate da un comunicato del programma, letto da Signorini. Si tratta di un televoto importante, in quanto verrà chiuso dal conduttore durante la semifinale. “Inizia così il tutti contro tutti, fino all’elezione del vincitore o della vincitrice”, ha annunciato Alfonso. Sono poi iniziate le nomination, che hanno portato al televoto Helena, Giglio e Chiara.