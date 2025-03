Grande Fratello: Shaila impaurita, Orlando smaschera, Luzzi imbarazzante

Nel corso della 40esima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini non ha potuto non dedicare un blocco a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Non una cosa di certo inaspettata. Sono tutti consapevoli lì dentro che ogni mossa può portare a questo. E chi meglio di loro non lo sa. Tra loro c’è stata l’ennesima rottura in queste settimane, in vista della finale. Mentre lui è il primo finalista di questa edizione, l’ex Velina di Striscia la Notizia non ha ancora raggiunto questo risultato, anzi è stata battuta dalla sua amica Zeudi Di Palma.

Probabilmente mesi fa nessuno avrebbe mai detto che l’ex Miss Italia avrebbe battuto Shaila in un televoto per la finale. Neppure la ballerina stessa ci avrebbe creduto. La sua reazione l’ha dimostrato. Subito dopo questa sconfitta, la Gatta ha ammesso di non riuscire più a vivere in coppia questa esperienza, in quanto crede che fuori abbia ricevuto più interesse Lorenzo che lei. Lasciando poco spazio ai sentimenti, Shaila ha cambiato totalmente opinione, dicendo di voler mettere al centro di tutto se stessa.

C’è chi pensa che per questa decisione la Gatta sia una grande donna. Lo sarà anche, ma sembra proprio non per questa sua mossa. Il caso vuole che Shaila al Grande Fratello si è allontanata da Lorenzo, convinta che questa relazione non la porterà in finale. Invece, la ballerina avrebbe dovuto mantenere la sua posizione a fianco di Spolverato. Probabilmente lei stessa si sarà resa conto di essere in piedi nella Casa più spiata d’Italia solo per la loro storia.

La paura di non arrivare in finale ha schiacciato i sentimenti tanto da chiudere una relazione? Molti sono convinti di questo. Lì dentro, però, non sanno che Zeudi ha vinto il terzo posto in finale grazie ai fandom tossici, su cui Striscia la Notizia è tornato a parlare con Valerio Staffelli e un esperto, che alterano i televoti. Intanto, stasera tra Shaila e Lorenzo è scoppiato uno scontro.

I due si sono accusati a vicenda. “Con te non si può parlare. Finché vengo dalla tua parte e ti assecondo, va bene tutto”, ha tuonato la ballerina, desiderosa di arrivare in finale. Intanto, Stefania Orlando in studio non è riuscita a trattenere il sorrisetto sotto i baffi. Shaila nel salotto ha continuato a sbraitare contro Lorenzo, accusandolo di averle chiesto di avere un confronto in puntata dopo la rottura.

“Come può esistere un sentimento se poi vi trattate così? Mi viene da mettere in dubbio il sentimento”, ha sottolineato Signorini vedendoli litigare così animatamente. Sembra che i due gieffini vogliano stare al centro dell’attenzione, ma in modo troppo palese. Lo fanno male, tanto che il conduttore li ha stuzzicati mettendo in dubbio i sentimenti che dicono da mesi di provare.

Il conduttore ha continuato a stuzzicare Spolverato, chiedendogli se Zeudi Di Palma potrebbe aver influenzato Shaila nella sua decisione. Lorenzo sta iniziando a prendere le distanze dall’ex Miss Italia, avendo compreso che potrebbe vincere questa edizione. In effetti, al momento, con il suo fandom tossico, Zeudi vincerebbe sicuramente. “Le hai detto fallo aspettare”, ha tuonato Lorenzo contro la Di Palma.

Shaila è andata poi su tutte le furie vedendo Spolverato sfogarsi sulla loro rottura con Helena Prestes e Javier Martinez. “No, non mi piaci proprio”, ha tuonato la ballerina. A dire la sua, in studio, ci ha pensato Stefania Orlando, che in questi giorni ha condiviso un pensiero che corrisponde a ciò che pensa il pubblico, sul fatto che in vista della finale Shaila ha scaricato Lorenzo.

“Ho trovato brutto nei confronti di Lorenzo. Cos’è successo? Sei tu che l’hai cambiata la rotta Shaila! Ti è convenuto stare sulla barca e ora sei scesa”, ha tuonato la Orlando. Beatrice Luzzi ha fatto l’ennesima caduta stasera al Grande Fratello, raccontando che il post di Stefania avrebbe ricevuto molti commenti negativi. “Ma anche molti commenti positivi, è una bugia”, ha replicato l’ex gieffina. In effetti, è proprio una bugia, visto che molti telespettatori la pensano esattamente come la Orlando. Forse, l’opinionista tanto interessata ai commenti dovrebbe osservare meglio ciò che scrivono sotto ai suoi post.

A questo punto, è intervenuto Signorini furioso, che ha tuonato contro la Luzzi, sempre più imbarazzante: “Noi abbiamo letto il post di Stefania perché è un’ex gieffina. Sei un’opinionista, non devi rivelare i tipi di commenti, per regolamento”.