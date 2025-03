Televoto del Grande Fratello: Striscia la Notizia fa chiarezza

Questa sera va in onda un’altra puntata del Grande Fratello. Il reality sta volgendo al termine ed il pubblico è curioso di conoscere il vincitore di questa edizione un po’ insolita. Nell’attesa di seguire la trasmissione, Striscia La Notizia ha pubblicato sui social ufficiali un video che sta facendo molto discutere e riguarda il televoto del programma di Alfonso Signorini. Cosa si nasconde dietro all’eliminazione dei concorrenti?

Il servizio di Striscia la notizia

Nella puntata di questa sera Striscia la notizia parlerà di una questione molto importante per il Grande Fratello. Si tratta del televoto e di tutti i particolari che vi sono dietro. Gli autori del tg satirico hanno contattato un esperto del settore che ha spiegato nel dettaglio cosa succede ogni volta che esce un gieffino e da cosa dipende la sua eliminazione. Nel servizio in onda tra qualche ora, Valerio Staffelli ha indagato sui fandom, già in precedenza trattati, intervistando chi, appunto conosce tale fenomeno.

Le parole dell’esperto sul televoto del Grande Fratello

Valerio Staffelli ha intervistato un professionista del settore che attraverso il servizio a Striscia la Notizia ha rivelato tutti i dettagli sul televoto del Grande Fratello. Secondo quanto spiegato dall’esperto, il reality prevede 3 voti a persona e gli amministratori di fandom chiedono ai partecipanti di votare circa due volte e di creare e-mail false affinché possano bissare il televoto.

In questo modo va a crearsi un vero e proprio meccanismo tanto che gli amministratori minacciano di fare uscire dalle chat chi non dimostra di aver votato. Dunque, secondo l’esperto web di dinamiche televisive Marco Dianda un utente ha la possibilità di creare un numero indefinito di email e di conseguenza votare un numero indefinito di volte.

Inoltre, sempre secondo il professionista, gli amministratori potrebbero chiedere gli screenshot ai partecipanti per dimostrare il fatto che siano avvenute delle donazioni per finanziare gli aerei con gli striscioni che quotidianamente passano sopra alla casa più spiata d’Italia.

Cosa sono i fandom

Cosa si intende per fandom? Essi sono comunità di appassionati di un programma, serie tv o altro che interagisce online. In questi gruppi si creano teorie, meme e si organizzano eventi specifici. Tali communities possono, tuttavia, trasformarsi in qualcosa di pericoloso e rischioso per chi ne fa parte. Come nel caso del televoto del Grande Fratello o di qualsiasi altro programma, si può innescare un meccanismo minaccioso e tossico per i componenti che non eseguono ciò che viene richiesto loro. Il servizio di Striscia la notizia, dunque, potrebbe aprire le porte ad una serie di fenomeni che verificano puntualmente in tv.