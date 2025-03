Grande Fratello, Helena-Lorenzo: dinamiche stravolte e Zeudi gode

Alfonso Signorini nella puntata del Grande Fratello, in onda il 17 marzo 2025, ha voluto puntare l’attenzione anche sulla pace ritrovata da Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Il rapporto tra i due non appare più teso come prima, anzi è abbastanza sereno. Infatti, in questi giorni, tra loro ci sono stati momenti di risate e sorrisi. Javier Martinez ha esposto i due dubbi al riguardo. Il pallavolista argentino non crede che determinate cose non rappresentino solo un caso.

Anche Shaila Gatta, che continua ad apparire terrorizzata in vista della finale, ha ammesso di avere dei sospetti. La situazione stasera è stravolta, in quanto la ballerina si ritrova più volte a discutere con Lorenzo. “Io non ho una strategia, io con lui… intendevo che le strade sono diverse è perché quando è tornato da Madrid è stato così. Lo vedo ora più leggero e divertente”, ha ammesso Helena, senza problemi.

Nonostante questo, va detto che non c’è un’amicizia tra la Prestes e Spolverato, i quali restano grandi rivali. “Io credo che lui sia innamorato di lei. Io e lui creiamo casino perché siamo sinceri”, ha dichiarato la modella brasiliana. Signorini ha notato la faccia sconvolta di Javier, il quale ha deciso di alzarsi e spostarsi, allontanandosi così da Helena. Il gieffino argentino ha confessato di non avercela con Lorenzo, bensì di essere deluso dalla sua fidanzata.

“Alla faccia che ci diciamo sempre tutto. Perché dici ‘meglio che sto zitta’? Poi chiariamo”, ha tuonato ancora Martinez furioso. La situazione è davvero completamente stravolta, visto che stasera è possibile vedere addirittura Shaila fare l’applauso a Javier. Sembra proprio che in vista della finale del Grande Fratello, ora è tutti contro tutti. Il gioco ha preso il sopravvento. C’è da dire che Helena ha sempre lasciato uno spiraglio aperto a Lorenzo, in amicizia.

Javier è apparso sempre più arrabbiato con la Prestes in puntata, tanto che ha deciso poi di lasciare il salotto e dirigersi in cucina, senza neppure guardarla. Il conduttore ha fatto notare di non aver mai visto l’argentino così. Nel frattempo, Shaila e Lorenzo hanno continuato a discutere animatamente. La Gatta ha ricevuto ancora il sostegno di Zeudi Di Palma, la quale ha continuato a farle notare che è giusto per lei prendere le distanze da Spolverato.

Intanto, l’ex Miss Italia sembra infastidire parecchio Lorenzo. Quest’ultimo è convinto che Zeudi possa influenzare le scelte di Shaila.