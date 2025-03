Tapiro d’Oro, Signorini fiume in piena contro autori: bufera televoti e Lorenzo

Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia ad Alfonso Signorini per le ultime polemiche sul Grande Fratello. Il pubblico di Canale 5, ormai da tempo, non si sente rappresentato dai risultati dei televoti. Il conduttore, raggiunto da Valerio Staffelli, poco prima della messa in onda della 39esima puntata, ha spiegato il suo punto di vista, che rappresenta esattamente l’aria che si respira attualmente tra i telespettatori. Non solo, il padrone di casa ha tuonato contro Lorenzo Spolverato.

In queste ore, il Codacons ha deciso di inviare una lettera a Pier Silvio Berlusconi, facendo notare tutto ciò che non va in questa edizione del reality show di Canale 5. Gli ultimi risultati dei televoti hanno chiaramente dimostrato che a vincere non sono coloro che vorrebbe la maggior parte dei telespettatori. Infatti, viene tutto ogni volta alterato dai fandom tossici. In particolare, i fan che stanno sostenendo Zeudi Di Palma stanno creando una situazione davvero spiacevole, votando addirittura dal Brasile.

Tra bot e VPN, questi spettatori alterano i risultati facendo arrivare in alto chi vogliono loro. A questo punto, la finale del Grande Fratello sembra essere già scritta. Signorini non è assolutamente d’accordo con questa situazione e, nel corso delle puntate, è possibile percepire il suo malumore al riguardo. Raggiunto da Staffelli, il conduttore ha espresso il suo disappunto, mettendo in chiaro la sua posizione:

“La premessa è che io conduco il Grande Fratello, ci metto la faccia, ma non sono il Grande Fratello. A volte le decisioni sono condivise e a volte no. Chi c’è dietro i televoti? Io no. Questi fandom tossici, fanbase che inondano il programma di voti facendo sì che gli spettatori tradizionali non si sentano rappresentati dai risultati. Capisco che si sentano presi in giro, ma il problema non è mio, ma è dell’azienda, di chi produce il programma, del gruppo autorale. Sarei la persona più felice del mondo se venisse escluso il voto dei social e rimanesse solo quello degli sms”

Lo stesso Signorini ha poi ammesso che sceglierebbe determinati concorrenti e altri no:

“Tutti i concorrenti di un certo livello vengono sbattuti fuori. Poi ci sono questi ragazzini che hanno il sostegno di fandom tossici. Io non sono il responsabile tutte le schifezze che girano intorno ai fandom. Se devo scegliere io scelgo Iago e Stefania, non Shaila, Lorenzo e Zeudi. Io non posso incatenarmi ai cancelli”

Non solo, il conduttore ha parlato del ritorno nella Casa di Helena e Jessica:

“Quando Helena e Jessica… loro dovevano uscire. Helena aveva tirato il famoso bollitore, Ilaria ha aggredito i suoi compagni e Jessica, se n’è andata lei di suo dopo aver riempito di offese le colleghe. Io sbatterei fuori le tre. Ma io non sono il Grande Fratello. Ma se si decide di far reintegrare con il televoto”

Parlando poi del momento in cui la regia ha sbagliato a indicare il volto del primo finalista, portando sullo schermo Javier anziché Spolverato, Alfonso si è detto stufo: “Io mi sono rotto le balle di assumermi le responsabilità che non ho”.

Queste le parole che Signorini ha usato per sostenere quei telespettatori che si sentono presi in giro per ciò che sta accadendo. Ma, sebbene sia lui a metterci la faccia, quanto succede non dipende dalla sua volontà. Neppure la permanenza di Lorenzo Spolverato nella Casa, dopo le molteplici richieste da parte del pubblico per la sua squalifica, va a genio al conduttore. Come già ha detto allo stesso gieffino, Alfonso lo avrebbe buttato fuori “con un calcio nel sedere”.

Ma anche questo non dipende da lui: “Chi mi dice di tenerlo dentro? Il gruppo di lavoro”. Signorini ha poi smentito la presunta bestemmia di Lorenzo nella Casa.