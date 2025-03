Grande Fratello, Lorenzo senza controllo: il web chiede la squalifica

Lorenzo Spolverato sta vivendo dei momenti davvero difficili nella casa del Grande Fratello. Infatti, da quando la sua relazione con Shaila Gatta è giunta a termine, si sente solo e in un certo senso abbandonato. Nonostante l’ex velina sia molto innamorata di lui, e in passato ha ceduto più volte alle sue avances, stavolta sta cercando di andare avanti per la sua strada senza farsi influenzare dai propri sentimenti. Lorenzo ha deciso di prendere con filosofia la fine della sua relazione, ma il suo umore in questi giorni è decisamente negativo. E, proprio in queste ore, è scoppiata una polemica sui social per via di alcune parole che lui ha detto nei confronti di Javier. Quando il confessionale ha chiamato il concorrente, Lorenzo senza microfono ha commentato: “marcisci“, accompagnando questa parola da un insulto molto pesante.

Parole che hanno fatto infuriare molte persone sui social, che a gran voce hanno richiesto la squalifica. Infatti sono mesi oramai che tanti utenti sui social protestano per cause come queste, perché non è la prima volta che purtroppo Spolverato ha superato il limite nel corso di questi sei lunghi mesi.

Lorenzo su J “marcisci coglione”

IO VE LO STO DICENDO POSSIAMO COALIZZARSI TUTTI PER CHIEDERE CHE VENGA SBATTUTO FUORI DALLA FINALE? QUESTO È CONVINTO ED É COMPLETAMENTE USCITO DI SENNO . VOGLIO VEDERE CHI LO RIVOTA#GrandeFratello #helevier #tommavipic.twitter.com/9nkW14YzJ5 — Jaylee (@Jaylee_____) March 7, 2025

Grande Fratello: Lorenzo oltre i limiti

L’antipatia tra Lorenzo e Javier ha oramai origini storiche, i due infatti non sono mai riusciti ad andare d’accordo per via del loro interesse comune per Shaila. All’inizio del programma, infatti, hanno corteggiato a turno la ragazza, fino a che lei non ha scelto di proseguire la sua conoscenza con Lorenzo. Nonostante la storia tra Javier e Shaila sia finita tanto tempo fa, Lorenzo e Javier hanno continuato a portare avanti la loro antipatia reciproca, che non è finita neanche ora che Shaila ha lasciato Lorenzo.

Ora i social non sono più disposti a passare sopra su alcune parole e stanno chiedendo a gran voce un provvedimento: se questo succederà, ovviamente, lo scopriremo solo nella prossima puntata.