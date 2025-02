Grande Fratello, rottura Shaila-Lorenzo: fan in tilt, parla la madre

Shaila e Lorenzo hanno messo la parola fine alla loro relazione cominciata nella casa del Grande Fratello. I due si sono conosciuti oramai cinque mesi fa, hanno cominciato una relazione sotto ai riflettori ed erano certi del fatto che sarebbero rimasti insieme fino alla fine, ma proprio in questi giorni sono inciampati in una lite senza precedenti. Infatti i due concorrenti hanno annunciato proprio nell’ultima puntata andata in onda, che non sono più disposti a portare avanti la loro relazione perché litigano davvero spesso e stanno cominciando a sentire le pressioni del contesto in cui si trovano. A tal proposito ha deciso di intervenire la mamma di Lorenzo sui social, Cristina, che ha pubblicato una loro foto scrivendo: “Ritornerete più forti di prima“.

Le polemiche, comunque sia, non sono mancate nei confronti di Shaila e di Lorenzo. Infatti i due concorrenti ultimamente litigavano davvero molto spesso, in modo particolare Spolverato stava assumendo un atteggiamento davvero fastidioso, a detta di tanti utenti sui social. Infatti giorni fa Lorenzo ha accusato Shaila di non essergli stata abbastanza vicino in un attimo di difficoltà e il giorno dopo, invece, l’ha accusata del contrario, dicendo di non dargli abbastanza spazio nei suoi momenti difficili.

Lorenzo e Shaila: “Il vostro è un amore tossico”

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha deciso di approfondire a fondo la questione, incoraggiando Shaila a smetterla di farsi trattare in un certo modo e di mettersi al primo posto. Anche Cesara Buonamici ha ricordato a Shaila che l’amore è bello ma che è molto importante il rispetto per se stessi, in modo particolare in una relazione.

Al momento Shaila è determinata a fare questo, a godersi questi ultimi giorni da sola, ma sui social sono tutti certi del fatto che questa rottura non durerà molto. Proprio come la mamma di Lorenzo, che ha fatto una previsione dichiarando appunto che torneranno più forti di prima. Adesso hanno solo bisogno di superare questo brutto momento, ma soprattutto di concludere l’esperienza nella casa che sta cominciando a stare molto stretta ai concorrenti che sono rinchiusi nella casa più spiata d’Italia da oltre cinque mesi.