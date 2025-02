Grande Fratello, Lorenzo-Shaila: Signorini voce del popolo sgancia verità

Tra Lorenzo e Shaila al Grande Fratello è davvero finita? L’ex Velina di Striscia la notizia apre il loro blocco, nella 35esima puntata, confermando questo. In questi giorni, proprio poco primo dell’appuntamento in prima serata, la coppia tanto discussa si è lasciata andare a una serie di scontri, tra toni accesi e lacrime. Spolverato è apparso furioso e alcuni suoi atteggiamenti hanno davvero fatto discutere. Infatti, ancora una volta, i gesti del gieffino, tra l’altro primo finalista, sono violenti e aggressivi, tra pugni al muro e lancio di oggetti.

Stasera Signorini divide i due concorrenti, lui in Mistery e lei in confessionale. “Non stiamo insieme”, annuncia Shaila. Il padrone di casa fa notare che tutto questo non va bene: “L’impressione che io ho è che il vostro sia un rapporto un po’ malato. Te lo dico senza mezzi termini”. Di fronte a questi scontri così accesi, Alfonso è convinto che ci sia qualcosa che non va tra loro. Da sempre è noto che Lorenzo è fin troppo concentrato sul gioco e sul contrastare Helena Prestes, già protagonista del primo blocco della serata.

Il conduttore punta, stasera, proprio sul fatto che Shaila ha accusato Spolverato di pensare solo al reality show e poco alla loro relazione. Anche Lorenzo ha mosso la stessa accusa, attaccandola di volere solo il proprio blocco in puntata. Stasera entrambi appaiono più dolci l’uno con l’altra, tanto che parlano di attacchi volati solo per rabbia. “I tempi di riflessione sono diversi, io ho bisogno di più tempo. Alcune volte non è possibile chiarire per gli scatti di rabbia”, afferma il finalista.

Shaila in questa puntata del Grande Fratello dichiara di essere stanca di soffrire. Lui non chiude la porta, anzi dice che lei sarà sempre la sua spalla. “Prendiamoci dello spazio, ma quello che io ho dentro…”, spiega Spolverato. “Non è che hai trovato il modo con questa telenovela infinita di appropriarti delle clip del Grande Fratello? Magari sotto il piumone ve lo siete detti. Voi volete fare gli attori nella vita”, così Signorini espone il pensiero di molti telespettatori. Questa fetta del pubblico crede che i due si lascino andare a questi litigi, per poi lasciare sempre la porta aperta, per avere il loro blocco in puntata.

Di sicuro, tramite gli scontri si finisce tra i momenti più importanti delle puntate. Poi se si litiga in una relazione ancora meglio. Il dubbio è lecito, visto che Lorenzo non ha mai nascosto di tenerci molto ai blocchi delle puntate. “Dopo tutto quello che gli hai detto, ma chi ci crede”, ironizza Signorini quando Spolverato appare in difficoltà nel vedere sullo schermo Shaila. A questo punto, Alfonso mette la ballerina alla prova. Può raggiungere Lorenzo in Mistery, perdonandolo e reinvestendo sul loro rapporto.

In alternativa, Shaila può decidere di rientrare in salone e raggiungere gli altri, non dando comunque un finale definitivo alla loro storia, ma prendendo le distanze. La ballerina deve pensarci e agire, facendo la sua scelta. “Per quanto lui per me sia una squadra, perché lo amo… Ed è anche molto difficile vivere questa circostanza insieme. Proviamo anche questa”, dichiara Shaila anticipando che non ha intenzione di raggiungere Spolverato in Mistery. “Mi amo, ma tendo sempre a voler comprendere più l’altro”, confessa la Gatta. Stefania Orlando ha le idee ben chiare:

“Purtroppo le persone non cambiano. O si accetta di fare le montagne russe tutta la vita o si sceglie se stessi. A un certo punto, bisogna scegliere se stessi”

Intanto, Lorenzo mantiene la stessa posizione di Shaila, dichiarando che anche lui avrebbe raggiunto il salotto. A questo punto, arriva il momento di parlare degli atteggiamenti violenti di Spolverato nella Casa. Inaspettatamente, Signorini confessa che lui l’avrebbe squalificato. La produzione, però, non sarebbe d’accordo:

“Una cosa importante che ci tenevo a dirti… abbiamo visto, durante una tua crisi nera, hai dato sfogo alla tua rabbia. Ed è tornato quell’atteggiamento che noi abbiamo indicato aggressivo e violento. Quello che ti voglio dire è che… dire davanti a tutti in televisione alla tua compagna sei una “m” no. Il fatto che tu sia il finalista non significa che tu sia esente dal tenere un comportamento educato e civile. Il pubblico ti ha portato in finale, ma se il Grande Fratello vuole ti può squalificare. Capito Lorenzo? Vedi la reazione del pubblico? Io sono contento di questo. Se fosse per me… io ti avrei tranquillamente squalificato. Però il Grande Fratello è più buono di me. Questa volta ti è andata bene. Essere in finale comporta una responsabilità”

Signorini dice di voler dare una seconda possibilità a Lorenzo, mentre il pubblico ricorda che nelle vecchie edizioni altri ex concorrenti sono stati squalificato per molto meno.