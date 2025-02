Grande Fratello, Helena in ‘guerra’: Signorini furia, smonta Chiara e Luzzi

Helena Prestes si prende il primo blocco della 35esima puntata del Grande Fratello. La modella brasiliana non è riuscita a classificarsi prima finalista donna di questa edizione, lasciando il posto a Jessica Morlacchi. Un po’ tutti sono rimasti delusi di questo risultato, compreso Alfonso Signorini. Tale svolta ha generato parecchio polemiche, in quanto ha vinto Jessica per l’astio provato dai fandom che sono contro Helena. Fuori è scoppiato il caos, in quanto è evidente che la maggior parte dei telespettatori preferisse la Prestes alla Morlacchi.

Tramite bot e il metodo VPN usato dal pubblico brasiliano (che in realtà non potrebbe votare) i fan di Zeudi, Shaila e Lorenzo sono riusciti a deviare il risultato di questo televoto generando non poche polemiche. Anche nella Casa c’è la stessa atmosfera. Lorenzo, Shaila e Zeudi sono pronti a tutto pur di non permettere a Helena di andare avanti. Alfonso Signorini manda in onda il momento in cui Chiara, l’ex Velina e l’ex Miss Italia parlavano in giardino di regine, riferendosi al fatto che la Prestes si identifica così.

La Cainelli ha fatto notare in quella occasione: “Le regine vengono sempre impiccate”. Signorini si scaglia contro Zeudi credendo fosse stata lei a pronunciare queste parole. L’ex Miss Italia reagisce male, dicendo che non è stata appunto lei a dire quelle frasi. “Scusa ho sbagliato Zeudi mamma mia!”, tuona il conduttore. Chiara si giustifica subito, dichiarando che non si riferiva a Helena. Alfonso si scalda e appare furioso con la Cainelli:

”Ma dai piantala. Questo significa prendere per i fondelli il pubblico, ma basta. Ma perché dici questa scemenza. A me queste sceneggiate che prendete per i fondelli non mi piace. Tu eri la stessa che ti piaceva vedere in Helena la faccia di quella che rosicava per non essere arrivata in finale”

A questo punto, Signorini chiede a Helena di replicare alle ultime accuse di Zeudi. “Io sono stata troppo buona con Zeudi. Non l’ho screditata, l’ho sgamata”, tuona la Prestes giustamente. A prendere le difese di Helena ci pensa Jessica, la quale racconta cosa si sono dette durante il loro viaggio in auto verso lo studio per scoprire il risultato del televoto: “In macchina eravamo sole, mi ha abbracciata e mi ha detto: ’Spero sia tu la finalista’”. Intanto, Signorini replica agli attacchi che Shaila continua a riservare a Helena sul gioco e sull’eventuale vittoria.

La ballerina dice di non avere questo grande desiderio di vincere il reality show, tanto che ha dichiarato nelle scorse ore di voler lasciare la Casa dopo lo scontro con Lorenzo Spolverato. Anche in questo caso, Signorini tuona: “Fate sempre il gesto di uscire, ma chissà come mai non uscite mai”. Si espone, intanto, Cesara Buonamici in studio. La giornalista ricorda a Helena che il gioco ancora non è finito, di andare avanti.

Beatrice Luzzi nello studio del Grande Fratello è molto dura: “Io trovo presuntuoso il fatto che si sia chiesta perché non è finalista”. Purtroppo l’opinionista non sta generando commenti positivi da parte del pubblico. In questo ruolo, ha decisamente perso tutta la fiducia di molti telespettatori che nella passata edizione l’hanno sostenuta. In questi giorni, vari telespettatori sui social network si sono detti sicuri del fatto che la Luzzi abbia addirittura stretto un accordo con i fan di Zeudi.

Persino Signorini stasera appare abbastanza perplesso sui continui attacchi di Beatrice: “Mi sembra che tu sia un po’ prevenuta con Helena”. Ovviamente, Beatrice smentisce di esserlo. A prendere le difese della Prestes ci pensa anche Stefania Orlando, la quale la definisce “un’ottima concorrente”.