Grande Fratello, Shaila e Lorenzo, ennesimo ritorno: “Tu sei il mio ossigeno”

Altro che The Lady, le scene che abbiamo visto ieri in diretta al Grande Fratello sono degne della miglior soap opera! Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno deciso (per l’ennesima volta) di rimettersi insieme, dopo essersi infamati per settimane. Frasi da Baci Perugina e baci veri quasi da censura, ma non è che sotto sotto c’è la paura per la finale?

Ieri sera ci siamo lasciati con l’ex velina che aveva dichiarato guerra a Spolverato, pronta a spifferare tutti i suoi segreti e a non credere più a nessuna parola del modello. Tempo un paio d’ore e i due si sono di nuovo avvinghiati, dichiarandosi amore eterno. Ma come siamo arrivati a questo punto in così poco tempo? Complice è Giglio, il giovane parrucchiere è stato il Cupido che li ha fatti riavvicinare. Non sopportando più di vederli litigare ha deciso di prenderli da parte e fargli fare pace. Da lì, Shaila e Lorenzo pare si siano completamente dimenticati delle ultime settimane e delle parole grosse che si sono detti.

Shaila e Lorenzo, baci da censura e finte lacrime

Con in sottofondo le note delle più struggenti canzoni d’amore, come in una vera telenovela, Shaila e Lorenzo hanno dato spettacolo. Dopo essere stati convinti da Giglio si sono messi a ballare e da lì sono partiti pianti, rigorosamente a secco. L’amore è sbocciato di nuovo con frasi da serie tv: ”Tu sei il mio ossigeno”, ”Viviamoci il presente più bello del mondo”, ”Non ho mai amato nessuno come te” e baci che dire alla francese è un eufemismo! Ma non è che si sono scordati che stasera non c’è la puntata?

Il Grande Fratello è veramente una bolla, osservare i cambiamenti così repentini nei comportamenti dei concorrenti in diretta è quasi surreale. E infatti molti telespettatori, non fan della coppia degli Shailenzo, si chiedono se questo ennesimo riavvicinamento non sia frutto di dinamiche. Dopo essersi detti peste e corna, con Lorenzo che addirittura ha spaccato e gettato nei rifiuti tutti i regali fatti da Shaila, qualcosa non torna. Certo, può essere vero amore come si sono dichiarati ieri tra pianti senza lacrime e baci alla francese, ma non dimentichiamoci le ultime dinamiche. Shaila Gatta si è trovata all’improvviso scoperta, con il rischio davvero di non arrivare in finale. Per un po’ ha temuto che il suo percorso sia stato minato proprio dalla relazione ”tossica” con Spolverato, ma le cose sono cambiate velocemente in casa. Zeudi di Palma ormai si è isolata, forte del suo essere finalista ha litigato pure con Chiara Cainelli e ha allontanato Lorenzo. Ritrovatisi entrambi alle strette, gli Shailenzo possono aver deciso di giocarsi il ritorno di fiamma per puntare alla vittoria.

"Sei tu"

"Che cosa?"

"Sei tu"
"Che cosa?"
Il mio amore grande"

"Sei il mio ossigeno"

"Viviamoci il presente"

'Ed è il presente più bello del mondo' Mi mancavano i loro limoni

"Sei il mio ossigeno"
"Viviamoci il presente"
'Ed è il presente più bello del mondo' Mi mancavano i loro limoni
Mi mancavano loro