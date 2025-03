Grande Fratello, scene surreali: Lorenzo e Tommaso al centro delle critiche

Una notte surreale, quella che hanno passato gli inquilini della casa del Grande Fratello: durante la festa per celebrare i 6 mesi di permanenza nella casa è successo di tutto. Complice forse qualche bicchierino di troppo, i momenti di leggerezza sono presto diventati dei drammi ”alla Mario Merola”, per citare Shaila. Vediamo cosa è successo.

Tutto è iniziato quando ai ragazzi è stata organizzata una festa per i 6 mesi trascorsi nel programma. Dopo l’ospitata di un mago che si è esibito con giochi di prestigio è stato il momento della torta. Galeotta fu la panna: i concorrenti hanno per qualche ora dimenticato tutti i rancori e hanno passato una serata a ridere e scherzare. E soprattutto a lanciarsi pezzi di torta, la casa è stata letteralmente tappezzata di panna e gli spettatori ancora svegli hanno assistito a scene surreali. Pure chi non si sopportava più e si era dichiarato guerra si è trovato a giocare insieme, come Helena e Zeudi che si sono fatte la doccia insieme a Maria Vittoria per togliersi pezzi di torta dai capelli. O Javier e Lorenzo che hanno scherzato durante vari momenti. C’è qualcuno però che ha pensato che il gioco è bello quando dura poco.

Tommaso Franchi contro tutti: ”Siete degli ubriachi di m***a”

Tommaso Franchi non ha apprezzato la goliardia della festa. L’idraulico senese dopo il taglio della torta è stato chiamato in confessionale, quando è uscito non si aspettava di certo di trovare pareti, pavimenti e letti ricoperti di panna. Allora, ha sbroccato contro tutti, in primis contro Giglio a cui ha chiesto di andargli a pulire subito il letto, visto che era sporco di torta. Poi ha inveito contro gli altri inquilini, tacciandoli per infantili e, parole sue, ”ubriachi di m***a”. Non sono servite neanche le rassicurazioni di Maria Vittoria, che andata a calmarlo si è vista scacciare dalla stanza. Visibilmente a disagio, Tommaso ha accusato anche la fidanzata di essere ubriaca e di non sopportare certi comportamenti. Ma la notte è giovane e a guastare il divertimento ci ha pensato anche Lorenzo Spolverato. La sua storia con Shaila è arrivata definitivamente al capolinea e durante la festa, il finalista si è di nuovo fatto riconoscere con comportamenti discutibili.

Lorenzo spacca il regalo di Shaila: ”Sei una bambina”

Forse sei mesi per accorgersene sono troppi, ma alla fine Shaila Gatta è arrivata alla conclusione che la sua storia con Lorenzo non s’ha da fare. Giovedì scorso la ballerina ha mostrato i suoi primi dubbi sul suo percorso nella casa, forse rovinato dalla dinamica di coppia tossica con Spolverato. Ora ha preso ufficialmente la sua decisione: ha chiuso, anche fuori dalla casa non vuole più saperne di Lorenzo. Lui come l’avrà presa? Basta vedere le immagini della festa di stanotte. Come fosse un capriccio, Spolverato ha deciso di prendere i regali fatti da Shaila durante questi mesi e romperli. Quello che più ha sconvolto il pubblico è stato vederlo sfasciare il quadro che la Gatta aveva fatto per lui. Ma non solo. Alla fine della festa, quando Shaila si è trovata da sola a ripulire tutto, Lorenzo le ha tirato uno straccio, dicendo che quello era metafora del suo rispetto per lei.

Inutile dire che sui social si sono scatenati con i commenti contro i comportamenti di Lorenzo. Shaila ha cercato di ignorarlo, chiamandolo nuovamente ”Mario Merola” per le sue continue sceneggiate esagerate, allora il modello l’ha accusata di essere una bambina. Ora siamo tutti curiosi di sapere come queste immagini verranno affrontate durante la puntata di lunedì!

non sono fan della coppia e non sopporto nessuno dei due,però questo gesto di lorenzo é stato veramente brutto e non rispettoso perché anche se ti lasci penso che buttare via una cosa fatta da shaila é veramente da bambini,sei veramente piccolo.#shailenzo #GrandeFratello pic.twitter.com/8hBVHPqYnD — ciaosonogemelli (@ciaosonogemelli) March 16, 2025