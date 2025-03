Grande Fratello, Shaila racconta i segreti di Lorenzo: “Ti sei fatto una nemica”

Shaila e Lorenzo sono sempre di più ai ferri corti nella casa del Grande Fratello. I due inquilini, infatti, hanno interrotto la loro relazione dopo quattro lunghi mesi in cui sono stati praticamente una cosa sola. Tutti si aspettavano un ritorno di fiamma molto presto, invece contro ogni aspettativa questa faida tra i due sta continuando. Proprio nell’ultimo daytime andato in onda, Shaila ha commentato la decisione in puntata di Lorenzo di salvarla durante la catena per l’eliminazione. Lei non si è fatta decisamente intenerire: “Non gli credo più, Lorenzo si è fatto una nemica” ha dichiarato, sottolineando il suo pensiero a riguardo, ovvero che Spolverato avrebbe deciso di salvarla solo per i consensi dei loro fan.

E non è finita qua, infatti Shaila proprio in queste ore ha deciso di non proteggere più Lorenzo e di continuare il suo percorso da solo. Infatti, a proposito dei dubbi sorti proprio riguardo ad Helena e Lorenzo, Shaila ha rivelato delle nuove importanti informazioni: “Loro prima di entrare non solo si sono scritti, ma si sono anche sentiti più volte in videochiamata. Io non lo proteggo più” ha raccontato Shaila, parlando con le sue amiche Zeudi e Chiara. Ha fatto scoppiare così una vera e propria bomba di cui sicuramente si parlerà nella prossima puntata che andrà in onda lunedì.

Shaila e Lorenzo: un rapporto odio – amore

Insomma, ora per Shaila e Lorenzo non sembra esserci davvero più margine di ritorno: le cose tra i due sono precipitate clamorosamente e ad oggi sembra impossibile che possano fare pace. Infatti, se in un primo momento avevano deciso di lasciarsi in modo pacifico e prendere in considerazione una rappacificazione dopo la trasmissione, ora Shaila è certa del fatto che sua madre aveva ragione sul conto di Lorenzo e che farebbe bene a stare lontana da lui: “Io non mi merito una persona così” ha dichiarato più volte Shaila, indignata dai comportamenti del suo ex.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stato sicuramente il riavvicinamento tra Helena e Lorenzo. Vedere Spolverato in puntata difendere a spada tratta la Prestes, dopo tutto quello che c’è stato tra di loro, è stata per lei la dimostrazione palese di qualcosa che aveva negato a se stessa con tutte le sue forze. Ad oggi Shaila teme davvero che tra i due possa esserci stato un accordo prima di entrare, ma questo discorso verrà senza ombra di dubbio approfondito nella prossima puntata.