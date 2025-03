Grande Fratello, Helena e Lorenzo sono d’accordo? Maria Vittoria scopre tutto

Un cerchio che si chiude: è proprio questo che sta avvenendo nella casa del Grande Fratello, ora che siamo agli sgoccioli. Tra circa dieci giorni ci sarà la finale tanto attesa di questo reality e scopriremo chi sarà ad arrivare alla vittoria, ma questa incognita non è l’unica cosa che sta lasciando i telespettatori col fiato sospeso. Le dinamiche nella casa sono più accese che mai, in modo particolare da quando Shaila e Lorenzo hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione durata quattro mesi. Ora Lorenzo si sta piano piano riavvicinando ad Helena, con cui all’inizio del programma ha avuto una intesa particolare. Questo è molto sospetto e ha portato molte persone a dubitare seriamente di questi due protagonisti, così come Maria Vittoria che ha fatto una domanda secca alla sua amica: “Tu e Lorenzo avete lo stesso agente?”.

Domanda che ha decisamente gelato Helena, infatti la concorrente si è zittita per alcuni istanti e poi ha ripreso il discorso interrotto, ma Maria Vittoria ha insistito ponendole di nuovo la stessa domanda, finché gli autori non hanno deciso di intervenire con una censura tattica che non ha fatto altro che peggiorare i sospetti delle persone da casa. “È palese che sia così, fuori si sono messi d’accordo, questi due vogliono prenderci in giro” hanno scritto numerosi utenti sul web.

La domanda giusta l’ha zittita sul colpo. #GrandeFratello “Ma voi due avete lo stesso agente?” 💀pic.twitter.com/rxDHyXMLcp — Roby ✨✨ (@RobertaCookie) March 18, 2025

Grande Fratello, Helena e Lorenzo nel mirino fin dall’inizio

Helena e Lorenzo sono finiti al centro di questa polemica per la seconda volta, infatti già un po’ di mesi fa qualcuno aveva capito che c’era qualcosa di nascosto tra i due. Dopo essere stati messi molteplici volte a confronto, è uscito fuori che i due si erano parlati su Instagram prima di entrare nella casa, qualcosa che non avrebbero dovuto fare ma che alla fine è stato perdonato. Se però ci fosse un agente in comune che li ha aiutati ad accordare una strategia, questa sarebbe una seria violazione del regolamento che potrebbe addirittura costare ad entrambi la squalifica.

Sui social ovviamente il video è andato virale e tutti si stanno domandando se nella prossima puntata questo argomento verrà affrontato, ma considerata l’improvvisa censura arrivata al momento della domanda di Maria Vittoria, potrebbe essere difficile che questo accada. In ogni caso, quanto accaduto ha fatto davvero tanto rumore e su X, in modo particolare, è esplosa una vera e propria bufera contro Helena e Lorenzo.