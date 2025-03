Grande Fratello, Jessica allerta Maria Vittoria su Tommaso: “Gravissimo, scappa”

Le cose tra Maria Vittoria e Tommaso continuano a precipitare sempre di più, nella casa del Grande Fratello. Dopo la decisione presa da lei ieri riguardo alla loro relazione, lui è entrato in crisi e ha supplicato la ragazza di non lasciarlo, sennò avrebbe lasciato la casa. Lei, sentendosi in colpa nel vederlo così tanto disperato, ha deciso di perdonarlo e di sancire la fine della loro discussione con un bacio. Maria Vittoria però non è riuscita davvero a passare sopra a quanto accaduto, questo Tommaso lo ha percepito e, a quanto pare, ieri notte ci sarebbe stato un episodio davvero molto grave di cui anche Jessica è a conoscenza, perché dormendo dietro di loro, ha sentito tutto. Maria Vittoria ha cercato, a modo suo, di giustificarlo: “Non è abituato a dormire solo con una persona, dormire e basta“. Jessica è stata lapidaria: “Questa è una cosa grave, gravissima, non le sciocchezze per cui litigate, perché lui dice le tue cose. Questa cosa non si fa, io lo avrei chiuso nell’armadio uno così“.

Maria Vittoria in un primo momento si è sfogata con Jessica, ma quando la sua amica le ha fatto notare la gravità di quanto accaduto e rivelato anche di aver sentito tutto, la dottoressa ha cercato di giustificare il suo compagno ma senza successo. Poi le ha rivelato che questa cosa è successa anche altre volte. “Sentivo quello che ti diceva, lui voleva ottenere quello che voleva ottenere” ha raccontato Jessica, indignata.

Jessica cambia idea su Tommaso e mette in guardia Maria Vittoria

Maria Vittoria ha rivelato anche che, durante i primi tempi della loro relazione, litigava tutte le notti con lui. “Non mi interessa, Mavi, questa cosa è gravissima. Non siamo nel 1830“. In seguito, tornando sul discorso, Jessica ha consigliato a Maria Vittoria di mettere un punto alla sua relazione: “Non devi lavorare su questa cosa, te ne devi proprio andare”.

Sono oramai diverse ore che Tommaso è nel mirino del pubblico per via dei suoi atteggiamenti, in modo particolare per come ieri ha affrontato la presunta rottura con Maria Vittoria. Lei, dopo averlo assecondato pur di calmarlo, si è sfogata con Jessica dicendo di essere stanca e che non può passare sempre sopra a tutto quello che fa. Un atteggiamento che ha infastidito lei ma anche le persone sui social, che hanno definito Tommaso “tossico e sopravvalutato“, in modo particolare da chi, durante le puntate serali che vanno in onda, spende sempre belle parole per lui.