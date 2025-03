Grande Fratello, Maria Vittoria lascia Tommaso: “Ti scuso ma non perdono”

I momenti difficili non mancano davvero mai nella casa del Grande Fratello e di questo ne sanno qualcosa Maria Vittoria e Tommaso, che ancora una volta si sono ritrovati a litigare furiosamente per poi prendere una drastica decisione sulla loro storia. Infatti, dopo una notte intera trascorsa a litigare, la dottoressa ha scelto di dare un taglio alla sua relazione con l’idraulico toscano perché non riesce più a sostenere i loro continui screzi, le divergenze e tutto ciò che puntualmente li porta a litigare in modo acceso. Così, con più calma, in queste ore ha deciso di tentare un confronto con lui e dirgli quello che sente: “È la quindicesima volta che non mi sento tutelata da te. Ti scuso sennò non ti avrei detto di venire a sederti qui, ma non perdono. È finita“.

Oramai è diverso tempo che i due ragazzi hanno cominciato una relazione all’interno della casa, sono sempre stati entrambi determinati a superare ogni momento di crisi senza farsi abbattere, ma stavolta Maria Vittoria sembra aver capito davvero che non possono andare avanti in questo modo e che forse sarebbe meglio intraprendere due strade separate, salvando il bel ricordo di una storia a cui hanno entrambi tenuto davvero tanto. “Tu non mi credi, ma stavolta è finita davvero” ha dichiarato Maria Vittoria alla sua amica Jessica, raccontandole quanto accaduto.

Grande Fratello: Tommaso e Maria Vittoria, crisi nera

La loro lite ha origine ieri sera, quando Tommaso si è infastidito nel vedere Maria Vittoria fare un bagno nella vasca con Zeudi. Essendo a conoscenza della sessualità della finalista, Franchi ha provato gelosia e ne ha parlato subito con la sua compagna, che dopo tante settimane, finalmente stava trascorrendo una serata spensierata. La goccia che ha fatto traboccare il vaso c’è stata quando Tommaso, per difendersi, ha ricordato a Maria Vittoria che sotto le coperte anche lei aveva esternato una gelosia e gli aveva espressamente chiesto di non stare troppo vicino a Zeudi.

Questo ha infastidito tremendamente Maria Vittoria, che non si è sentita tutelata da lui. “Non è la prima volta che succede, dopo la quindicesima basta, sono stanca“. Jessica ha provato a far riflettere la sua amica, ricordandole che Tommaso è un “cucciolo”, che su certe cose è ancora immaturo e che dovrebbe passarci sopra. Ma Maria Vittoria non ha avuto dubbi neanche su questo: “Forse ho paura di avere un uomo vicino” ha sottolineato, riferendosi appunto ai comportamenti di Tommaso che lei reputa decisamente immaturi. Stavolta è arrivata davvero la fine per loro due? Questo, ovviamente, sarà solo il tempo a dircelo.