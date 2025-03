Grande Fratello, Chiara e Giglio: Signorini scopre altarini in semifinale

Alfonso Signorini ha fatto una giusta considerazione su Chiara Cainelli durante la semifinale del Grande Fratello, in onda il 24 marzo 2025. Il conduttore ha fatto notare che la sua posizione su Zeudi Di Palma potrebbe far sorgere dei sospetti. L’atteggiamento che ha tenuto in questi giorni ha, in effetti, insospettito. Tutto è nato dalla sua decisione di schierarsi contro l’ex Miss Italia, vedendo Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato prendere questa posizione. Chiara non ha riservato complimenti alla sua cara amica, anzi. Infatti, si è detta anche lei contraria ad alcune sue mosse.

La semifinale ha subito visto protagonista Zeudi, la quale ha avuto degli scontri con Helena Prestes e, inaspettatamente, anche con Shaila Gatta. La Di Palma è stata smontata persino da Cesara Buonamici, che ha ricevuto grandi applausi. La ballerina non si è tirata indietro e in diretta TV ha smascherato l’ex Miss Italia, confermando di vederla ormai come una grande giocatrice, abbastanza incoerente. In vista della finale, Shaila e Lorenzo hanno deciso di schierarsi contro la Di Palma, avendo ormai compreso che potrebbe arrivare alla vittoria.

In tutto questo, Chiara si è inizialmente esposta contro Zeudi, sostenendo i suoi due amici, e poi ha di nuovo cambiato marcia. Infatti, la Cainelli si è riavvicinata alla Di Palma, chiarendo le loro divergenze. Il suo cambio di posizione non è passato inosservato agli occhi di Alfonso Signorini, il quale ha ben notato che Chiara si sta salvando sempre al televoto grazie al fandom di Zeudi. “Però tu hai dato una bordata a Zeudi. Ti sei sentita trattata come un soldatino?”, ha inizialmente chiesto il padrone di casa, rivolgendosi alla Cainelli. Chiara nella semifinale del Grande Fratello ha così spiegato:

“No, in quel momento, quando Zeudi ha avuto una reazione eccessiva anche nei miei confronti mi è sembrato troppo. Per un attimo mi sono sentita trattata come una pezza da piedi. Poi ci siamo chiarite”

A questo punto, è arrivata la bordata del conduttore:

“A differenza di Shaila ha rivisto la tua posizione e ti sei riavvicinata a Zeudi. Essendo lei in finale, ti è utile avere la sua protezione ai finiti del televoto?”

Chiara ha subito smentito, in evidente difficoltà, mentre dallo studio sono arrivati tanti applausi per la frecciata di Signorini. Non ha convinto il conduttore, che ha fatto una smorfia. Sta di fatto la Cainelli si è salvata anche al nuovo televoto. Il padrone di casa ha poi colpito Giglio, ricevendo altri applausi. Ciò è accaduto quando Helena Prestes ha accusato il gieffino di essere un comodino. Lui si è difeso dicendo di essere un comodino di marca. Ma questa risposta ha solo provocato l’attacco del conduttore: “Ma qual è la differenza tra comodino di marca e uno di sottomarca?”. C’è da dire che Chiara e Giglio hanno una cosa in comune: entrambi sono stati salvati finora dai fan dei loro amici, senza dare un reale contributo a questa edizione.