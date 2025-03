Shaila parla dopo l’addio al Grande Fratello: le sue parole in privato

Shaila Gatta, a gran sorpresa, è stata eliminata durante la semifinale del Grande Fratello. L’ex velina di Striscia la Notizia non è riuscita a conquistare l’ultimo traguardo ed è uscita contro Chiara ed Helena, vedendosi sfuggire così all’improvviso la possibilità di arrivare alla vittoria del reality. Questo è stato un vero e proprio shock sia per lei che per i suoi compagni di avventura, che si aspettavano di vederla perlomeno diventare finalista. Così non è stato e Shaila oggi è tornata sui social, ringraziando tutti per l’affetto che le hanno mostrato. Poi, in una chat di Instagram con i suoi fan, ha fatto un audio per salutare tutti: “Italiani, buongiorno a tutti, tutto bene, sono tornata, sei mesi e mezzo fuori dal mondo, stranissimo. Grazie, grazie di cuore a chiunque mi abbia seguito, sostenuto nel bene e nel male in tutte le sue forme, vi abbraccio tantissimo“.

Shaila adesso si godrà l’affetto della sua famiglia, da cui è stata lontana per tutto questo tempo. Perlomeno prima di uscire ha avuto la possibilità di sistemare tutto ciò che è rimasto in sospeso e di ritrovarsi con Lorenzo, dopo oltre due settimane di lontananza per via della loro rottura.

Shaila Gatta: come sta dopo l’eliminazione dal Grande Fratello

La famosa blogger Deianira Marzano, ha rivelato che delle fonti molto vicine a Shaila le hanno raccontato che lei in realtà non starebbe affatto bene e che starebbe cercando di elaborare tutto quello che ha visto da quando è uscita dal Grande Fratello. Tra l’altro, sempre secondo quanto riportato da lei, Shaila avrebbe messo in discussione alcuni rapporti di amicizia creati nella casa dopo essere uscita e aver visto alcuni video, ma anche questo è tutto da verificare.

Nell’audio che Shaila ha mandato ai suoi fan, però, sembra allegra e felice di essere tornata nella vita reale dopo oltre sei mesi di reclusione. Adesso fa il tifo per Lorenzo, con cui nel bene o nel male, ha condiviso questa lunga esperienza nel reality. Poi rimarrà da capire, una volta finita la trasmissione, cosa ne sarà del loro rapporto che negli ultimi tempi era diventato decisamente precario per via delle continue liti e delle loro divergenze sul loro modo di vedere la vita.