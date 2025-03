Grande Fratello, Javier accusato di razzismo: interviene Maxime

Javier è finito nella bufera in queste ultime ore, dopo quello che è accaduto nella casa del Grande Fratello. Tutto è cominciato quando gli autori hanno deciso di far fare un gioco ai concorrenti rimanenti, ovvero quello di imitare i loro ex compagni di avventura. Durante lo scorso pomeriggio a Javier è toccato fare l’imitazione di Maxime, ma questo ha scatenato una vera e propria bufera perché nell’intenzione di imitarlo bene, Javier si è fatto truccare la faccia di un colore marrone molto acceso. Non sono tardate ad arrivare le accuse di “black face“, pratica che da sempre è ritenuta fortemente razzista.

A tal proposito ha deciso di intervenire proprio Maxime, che ha difeso con eleganza il suo compagno d’avventura con una storia pubblicata su Instagram: “Ognuno ha sicuramente il proprio pensiero e lo rispetto, ma per me il razzismo è ben altro. Ti voglio bene fratello“. Con questo messaggio ci ha tenuto a precisare che lui non si è sentito assolutamente discriminato da Javier, che di certo non aveva cattive intenzioni quando ha deciso di farsi truccare in questo modo.

Che dolce Maxime ♥️ Un messaggio per le persone non sane di mente che popolano i social e che sfogano il loro odio contro chi non dovrebbero!!#javi7 #laflottaj #grandefratello pic.twitter.com/GBIyOrreQS — Mio genere🤍Javier stan account❤️‍🔥 (@potente_adoro) March 24, 2025

Grande Fratello: richiesta la squalifica per Javier

Come ci ha tenuto a precisare Maxime, lui non si è sentito toccato, ma rispetta chi invece si è sentito discriminato eccome da quanto visto in televisione. Proprio per questo motivo, nelle ultime ore sono scoppiate diverse polemiche contro Javier e ci sono persone che addirittura hanno richiesto per lui una squalifica. C’è chi invece se l’è presa proprio con il Grande Fratello stesso, perché a quanto pare sono stati loro a chiedere che Javier venisse preparato in questo modo per l’imitazione.

Comunque sia, le parole di Maxime hanno placato un po’ gli animi sui social, perlomeno di chi si è scagliato fortemente contro Javier. Non sono mancate però le lamentele soprattutto dai telespettatori dell’estero, che hanno scritto numerosi messaggi di protesta contro quanto visto in diretta.