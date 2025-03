Grande Fratello, Javier ci prova: “Un bel trio?”, le Zelena furiose

Helena e Javier sono diventati una coppia oramai qualche settimana fa, ma i momenti di crisi continuano ad essere sempre più persistenti. Nella casa del Grande Fratello le tentazioni non mancano, in modo particolare per Javier che, prima di avvicinarsi alla Prestes, aveva provato un approccio proprio con Zeudi. Questo ha dato vita ad un triangolo in piena regola dal momento in cui Zeudi, in precedenza, aveva esternato un interesse molto importante per Helena. Quest’ultima, invece, aveva sempre dichiarato di essersi innamorata di Javier nel corso di questa avventura. Insomma, un intreccio non indifferente, proprio per questa ragione Beatrice Luzzi aveva proposto ai protagonisti di questa storia, di iniziare una storia in tre. Idea che Javier non disdegna, considerato che proprio in queste ore, si è lasciato andare ad una frase inaspettata: “Saremmo un bel trio“.

A quanto pare, questa non è la prima volta che Javier lascia intendere che non gli dispiacerebbe questa cosa, tenendo in considerazione che tutti e tre si piacciono oramai da mesi. Queste insinuazioni però non piacciono affatto ai fan di Zeudi, che sono stanchi di vedere il loro personaggio preferito di questa edizione, trattata in questo modo sia da Javier che da Helena.

Non potete ignorare la verità e continuare a difendere questi due.

É Javier a parlare continuamente di triangolo e a fare allusioni sessuali vergognose.

Se non fate vedere siete complici. BASTA TRIANGOLO🔺#vergognagf #ExposeHelena #ExposeJavier @GrandeFratello @alfosignorini pic.twitter.com/h6ZTTWFv1u — Sabry@ (@sabry961) March 12, 2025

Grande Fratello: le Zelena furiose con Javier

Javier più volte è finito nel mirino in queste ore, in modo particolare per quello che succede con Helena di notte sotto le coperte. Anche i loro compagni di avventura sono stanchi di questa situazione, fanno fatica a dormire e si sentono decisamente a disagio. Questo però non fa altro che confermare, ai fan di Zeudi, che la storia tra Helena e Javier potrebbe essere davvero soltanto qualcosa di fisico.

Tra l’altro in queste ore hanno litigato ripetutamente proprio per via di Zeudi e dell’aereo passato sulla casa dedicato a lei e Javier. Lui ha continuato a ripetere di aver ringraziato solo per educazione e rispetto, ma Helena continua a temere che tutto ciò potrebbe essere davvero sintomo di interesse per l’altra ragazza. Su questo, i fan di Zeudi non hanno assolutamente dubbi.