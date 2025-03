Grande Fratello, Javier mette in crisi Helena, lei crolla: parole dure

Helena Prestes e Javier Martinez non stanno passando affatto un periodo facile nella casa del Grande Fratello. Passato l’entusiasmo per la loro relazione appena cominciata, adesso stanno facendo i conti con i primi problemi da affrontare. Ad esempio qualche giorno fa è passato un aereo per Javier e Zeudi, i due hanno ringraziato ed Helena ci è rimasta molto male. Ieri notte ha litigato con Javier dicendogli che secondo lei è stato fuori luogo a dire “grazie”, ma lui si è giustificato dicendo che reputa giusto farlo dal momento in cui le persone spendono dei soldi. Dopo una notte trascorsa a discutere, oggi ha preso da parte la sua compagna e le ha detto con calma di sentirsi limitato e che non sarà lei a dirgli cosa può o non può fare.

Lei è andata via indignata, in seguito i due fidanzati si sono ritrovati a letto a parlare con calma, lei quasi in lacrime ha rivelato a Javier di non fidarsi di lui mentre lui si è domandato, piuttosto, se lei si sente pronta per avere una relazione. Domanda a cui Helena ha decisamente tentennato. Insomma, questa cosa ha messo in evidenzia i problemi della coppia e adesso sarà davvero complicato riuscire a ritrovarsi.

Helena e Javier: è tutto finito?

Tutto ha avuto inizio con una lite futile per un aereo. Javier ha espresso le sue ragioni più volte, lasciando intendere che mai e poi mai sarà d’accordo con Helena su questa cosa, proprio perché ci sono tante persone che si impegnano e spendono molti soldi per mandare gli aerei e non sarebbe giusto rimanere in silenzio e non ringraziare. Su questo Javier non ha intenzione di cambiare idea, perché si tratta proprio di rispetto e di gratitudine.

I loro fan sui social non hanno preso affatto bene questa lite prolungata, in molti sono certi che questa potrebbe essere la fine della loro relazione. “Credo che dopo questa sia finita, lei le ha detto che non è pronta ma ovviamente non è vero, lui se la legherà al dito o prenderà la palla al balzo” ha scritto un utente su X. Helena e Javier anche non stanno vivendo affatto bene questo momento, anche loro un po’ sentono che qualcosa potrebbe essersi rotto. Questa situazione ha ricordato ad entrambi che sono davvero molto diversi e che forse davvero non sono pronti a mettersi in discussione per continuare la loro storia all’interno della casa.