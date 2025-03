Il Grande Fratello si sta avviando sempre di più verso la fine di questa edizione e non abbiamo dubbi sul fatto che il colpo di scena finale sia stato la nuova relazione tra Helena e Javier. All’inizio, a settembre, li avevamo visti entrambi rincorrere rispettivamente Lorenzo e Shaila, mai nessuno avrebbe immaginato che alla fine si sarebbero consolati a vicenda innamorandosi l’uno dell’altro. Il loro amore è cominciato sotto ai riflettori, ad oggi dicono di essere più felici che mai, ma fuori non tutti approvano del tutto la loro storia. Infatti la sorella di Helena, Mariana, ha rivelato cosa pensa in proposito ospite a 361 Lounge: “Se mi piacerebbe vedere Javier prendere posizione per difendere mia sorella? Sì certo, ma purtroppo lui non prende quasi mai posizione. A me piacerebbe vederlo difendere un po’ Helena, ma così come fanno quasi tutti i fidanzati”.

Insomma, Mariana non ha dubbi sul fatto che Javier dovrebbe cominciare a fare un po’ più squadra con Helena. “Javier deve imparare a fidarsi di lei. Soprattutto in quell’occasione avrei voluto vederlo più vicino a Helena” ha concluso. Poi è andata in difesa di sua sorella, dicendo di non pensare assolutamente che Helena oggi abbia ancora dei sentimenti irrisolti nei confronti di Spolverato.

🔴 Mariana Prestes, sorella di Helena, a 361 Lounge: “Purtroppo Javier non prende quasi mai posizione. A me piacerebbe vederlo difendere un pò Helena, così come fanno quasi tutti i fidanzati. Deve imparare a fidarsi di lei.”#GrandeFratello pic.twitter.com/kAVEujicE0 — GF NEWS (@GF_news_) March 5, 2025

Grande Fratello: la gelosia di Javier

La loro storia è appena cominciata, ma Javier si sente sempre più in difficoltà per i modi di fare di Helena. Mentre lui è uno che cerca di rimanere indifferente agli atteggiamenti dei concorrenti che non gli stanno simpatici, lei cerca sempre lo scontro e questo a Javier non piace. Poi, una parte di lui, teme che Helena potrebbe provare ancora dei sentimenti per Lorenzo, che fin dall’inizio di questa esperienza, per lei è stato una specie di ossessione. E ora che Shaila e Lorenzo si sono lasciati, la paura che Helena possa tentare un riavvicinamento a Lorenzo è davvero tanto forte.

I fan sono certi del fatto che i due continueranno ad essere felici anche fuori dalla casa, dove si augurano di veder crescere il loro amore. Adesso devono essere solo più forti di tutto e superare le ultime settimane di questa esperienza durata oltre sei mesi.