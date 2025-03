Grande Fratello, Helena e Shaila in studio retroscena: lacrime e urla

Spuntano dei retroscena su ciò che è accaduto ieri nello studio del Grande Fratello, durante l’elezione di Helena Prestes come quarta finalista e l’eliminazione di Shaila Gatta. L’ex Velina di Striscia la Notizia si è ritrovata a lasciare il gioco a pochi passi dalla finale. Un duro colpo per la ballerina, che insieme a Lorenzo Spolverato credeva di essere ormai arrivata a un risultato importante tra i consensi del pubblico.

Invece, la sua percentuale nel televoto della semifinale ha dimostrato che i suoi sostenitori e quelli di Lorenzo non sono poi così forti. Infatti, il suo risultato non si avvicina neanche un po’ da quello ottenuto da Helena Prestes, la quale ha regalato al pubblico una delle puntate più entusiasmanti di sempre. Non appena la modella brasiliana è approdata in studio, con Shaila e Chiara, per scoprire il risultato del televoto, gli spettatori hanno dato vita a un coro che resterà impresso nella sua mente.

Tutti hanno iniziato a urlare il suo nome, con il sostegno di Javier Martinez, che è stato eliminato poco prima. Quest’ultimo ha festeggiato insieme a loro la presenza di Helena in studio. Ed ecco che proprio la Prestes, con una percentuale altissima, è riuscita a diventare quarta finalista. Ed era anche ora. Il fandom di Zeudi Di Palma non è riuscito a portare in finale Chiara Cainelli, che comunque si è salvata.

Una vittoria per l’intero pubblico generalista e anche per gli ex concorrenti presenti in studio. Federico, Stefania, Calvani, Mattia e altri ex gieffini hanno accolto la Prestes in studio con gioia. Quando è stata eletta quarta finalista sono scoppiati di gioia. Questo vuol dire che Helena, non solo ha giocato bene le sue carte, ma è anche riuscita a costruire solide e vere amicizie dentro quella Casa.

Infatti, lei stessa ha ammesso poco dopo di voler dedicare questo suo posto in finale proprio a loro. Ed è anche loro questa sua vittoria, in quanto sono usciti tramite dei televoti con risultati alterati tramite i BOT e i VPN usati dal fandom che tifa per Zeudi. Chi era presenta in studio ha raccontato su X cos’è accaduto. In particolare, una spettatrice spiega che Javier ha sostenuto la sua fidanzata, sebbene fosse stato appena eliminato, senza pensarci neanche un secondo. Ecco cosa ha rivelato chi era presente in studio.

“Ero in studio e vi giuro che Javier è stato perfetto. Era lui che incitava tanto tutto il pubblico con le mani, cioè ha urlato veramente come non potete capire anche se non si è visto bene in diretta. Una scena che ha urlato AMORE da ogni parte del corpo. Stavo per essere cacciata fuori per quanto ho urlato quando dicevano di non farlo ma STI GRAN CA**I. Tommy, Stefy, Luca, Mattia non avete idea. Con Federico sono stati proprio attaccati e hanno pure ballato a terra alla fine della puntata e noi a urlare come dei folli. Ha abbracciato forte anche Alfonso. Aveva proprio una bella luce. Io ero morta per l’uscita ma sinceramente. Quando Hele è entrata non potete capire di quanto cazzo ha fatto fare lui il tifo per lei. Io praticamente fissavo solo lui, era proprio felice per lei più di qualsiasi cosa. Tutti gli autori lo salutavano”

Ed è stato bello vedere un ragazzo festeggiare la vittoria della propria fidanzata dopo la sua stessa sconfitta. Ma non finiscono qui i retroscena, in quanto sembra proprio che Shaila Gatta non abbia reagito affatto bene, come si poteva immaginare.

Grande Fratello, Shaila Gatta eliminata: retroscena del post puntata

Probabilmente non se lo aspettava, almeno fino a quando non ha sentito il pubblico intorno a sé fare il tifo per Helena e non per lei. Shaila ha ottenuto solo il 16% dei voti in questo televoto, dettaglio che dimostra che la lotta era tra i fan di Zeudi (con Chiara) e quelli di Helena. Deianira Marzano ha appena raccolto su Instagram una testimonianza di uno spettatore che avrebbe assistito ad alcune scene post puntate.

Mentre Lorenzo Spolverato cerca ancora di capire come mai la sua Shaila è stata eliminata, quest’ultima non ha accettato la situazione. Già la sua espressione delusa ha dimostrato ieri sera, sotto le telecamere, la sua infelicità. La ballerina, però, giustamente ha cercato di nascondere la delusione, tra sorrisi e battute.

“Stamattina ho sentito ***, il ragazzo che lavora lì in redazione. Praticamente mi ha detto che Shaila ieri sera era nera, che davanti alle telecamere non l’ha dato a vedere ma dopo è esplosa in lacrime per Lorenzo e per aver perso contro Helena. E fuori ha litigato con alcune fan di Zeudi perché l’hanno insultata e lei ha risposto”

Amedeo Venza ha aggiunto che ci sarebbe stato uno scontro tra Shaila e Stefania Orlando dopo la puntata.