Viaggio nella Grande Bellezza, Cesare bocci chiude prima: il motivo

L’appuntamento su Canale 5 che è partito con l’obiettivo di mostrare ai telespettatori italiani le bellezze dell’Italia chiude in anticipo, contrariamente a programmazione. La notizia si apprende sul sito di Davide Maggio. Viaggio nella Grande Bellezza andrà in onda con la quarta tappa martedì 19 gennaio ma poi si interromperà. Erano previste, infatti, sei puntate.

Ricordiamo che il programma condotto da Cesare Bocci è partito lo scorso 29 dicembre e ha permesso di mostrare al pubblico italiano alcuni dei luoghi più belli del Paese, con le loro meraviglie artistiche e le opere d’arte che li contraddistingue. Purtroppo gli ascolti non hanno giovato, soprattutto per quanto riguarda i primi tre appuntamenti. Su Davide Maggio, infatti, si riporta un numero che verte intorno ai 1.872.000 spettatori, che sono valsi alla rete ammiraglia Mediaset uno share pari all’8.8%.

L’appuntamento culturale quindi non ha probabilmente raggiunto gli obiettivi agognati. Viaggio nella Grande Bellezza aveva raccolto la curiosità del pubblico in passato grazie a uno speciale sulla Città del Vaticano. Successivamente la stessa puntata era stata anche trasmessa durante il lockdown di marzo. Pare però che ora il successo precedente non si sia ripetuto e così la Mediaset abbia deciso di eliminare dalla programmazione anche gli ultimi due appuntamenti. Probabilmente per far spazio ad altro.

La rete ammiraglia infatti si sta già organizzando per le altre trasmissioni da mandare in onda nella prossima primavera. Una tra queste sarà proprio l’Isola dei famosi. Al tempo stesso il volto di Cesare Bocci è stato visto spesso su Mediaset in questo periodo grazie alla fiction con Nino Frassica Fratelli Caputo.

In ogni caso le ultime due puntate avrebbero parlato della città di Torino e delle meravigliose Assisi e Orvieto, per rivivere l’atmosfera medievale che si respira lì. A questo proposito è anche possibile che queste tappe vengano proposte più avanti.

Viaggio nelle Grande Bellezza, quarta tappa: di cosa parlerà

La quarta ed ultima puntata del programma guidato da Cesare Bocci avrà come argomento principale la città di Firenze. Si farà poi un balzo a Milano e si parlerà di uno dei più grandi artisti italiani ovvero Leonardo da Vinci. A quel punto sarà impossibile non citare e raccontare anche del Rinascimento, una delle epoche italiane più belle.

Tra quadri come la Gioconda ed invenzioni geniali, a Firenze si visiteranno il Battistero a Piazza della Signoria, il Duomo e il Museo dell’Opera. Non mancherà dunque anche Palazzo Vecchio, in cui si scopriranno i segreti legati all’opera di Leonardo e dei suoi contemporanei.

Per quanto riguarda invece Milano si visiterà il Cenacolo e poi la Biblioteca Ambrosiana, dove è custodito il prezioso Codice Atlantico; il Castello Sforzesco con la Sala delle Asse e, ultimo ma non meno importante, il Museo della Scienza e della Tecnica, che ha da poco aperto una sezione dedicata al talento ingegneristico di Leonardo.