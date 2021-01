Fratelli Caputo 2 ci sarà? Prime indiscrezioni sulla nuova stagione

Fratelli Caputo 2 si farà? Il pubblico di Canale 5 è in attesa di informazioni e news sul possibile futuro della serie televisiva. In tanti infatti si sono affezionati alla famiglia Caputo e sperano di vedere altre avventure dei suoi componenti a Roccatella. Nino Frassica e Cesare Bocci sono riusciti a entrare nel cuore degli italiani e a conquistare una buona fetta di pubblico. Gli ascolti tv di Fratelli Caputo infatti non sono stati disastrosi né deludenti, come invece è accaduto negli ultimi anni con altre fiction in onda sulle reti Mediaset. Per ora non ci sono certezze, però, su cosa succederà.

In casa Mediaset non si sono ancora pronunciati infatti su una possibile seconda stagione di Fratelli Caputo. Non è stata ancora presa una decisione, intanto su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata della prima stagione. Nino Frassica e Cesare Bocci hanno tenuto compagnia al pubblico per quattro prime serate interpretando i Fratelli Caputo. Le storie delle due famiglie si sono incrociate dopo aver trascorso diversi anni ignorandosi. I due fratellastri non si erano mai conosciuti fino al giorno in cui Alberto ha deciso di candidarsi come sindaco di Roccatella, tornando al paese di suo padre.

La trama è stata appassionante, anche se forse sviluppata troppo frettolosamente per essere racchiusa in sole quattro puntate. Tuttavia il pubblico ha apprezzato e si è affezionato ai due fratelli e alle loro famiglie. In tanti vorrebbero scoprire cos’altro succederebbe e di certo la trama offre diversi spunti da cui partire per un eventuale Fratelli Caputo 2. Insomma, la trama e gli ascolti giocherebbero a favore di una possibile seconda stagione. Anche se al momento non si conoscono ancora i dati dell’ultima puntata della prima stagione.

Non resta che attendere la decisione da parte di Mediaset e ovviamente anche la disponibilità degli attori protagonisti. Sia Nino Frassica sia Cesare Bocci saranno presto impegnati sui set di altre fiction, per cui bisognerebbe aspettare che si liberino. O incastrare eventualmente gli impegni. Il pubblico comunque ha le idee chiare in merito: tutti vorrebbero una nuova stagione di Fratelli Caputo.