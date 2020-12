Fratelli Caputo: numero puntate, location, attori, repliche

Fratelli Caputo è la nuova fiction di Canale 5 che andrà in onda nelle prossime settimane, a cavallo tra il 2020 e il 2021. Gli attori protagonisti sono Nino Frassica e Cesare Bocci, che interpretano due fratelli cresciuti però in città diverse e facendo cammini separati. Il debutto della fiction è fissato al 23 dicembre, su Canale 5, ma quante puntate sono Fratelli Caputo? La serie tv è divisa in quattro puntate, per cui terminerà il prossimo 13 gennaio 2021. Per quanto riguarda le repliche delle puntate dovrete fare affidamento su Mediaset Play: potrete recuperare gli episodi on demand sul sito o sull’app.

Ideata da Valentina Capecci e diretta da Alessio Inturri, la serie è stata prodotta da Ciao Ragazzi! e Apulia Film Commission. Un dettaglio importante per capire dove è ambientato Fratelli Caputo: la location è la Puglia, sebbene nella trama si parli di Sicilia. La storia si svolge in un paese che si chiama Roccatella, che non esiste davvero. Nella serie tv si possono intravedere scorci e piazze di più paesi del Sud della Puglia, tra cui Nardò e Ostuni. Di cosa tratta la trama?

Nino e Alberto sono due fratellastri che si incontreranno per la prima volta dopo ben cinquant’anni. Sono figli dello stesso papà, Calogero Caputo, ex sindaco del paese, che ha avuto il primo figlio Nino con Agata, in Sicilia. Durante un viaggio di lavoro a Milano però ha incontrato Franca e con lei è nato un altro figlio, Alberto, e ha abbandonato la sua famiglia in Sicilia. Nino quindi è cresciuto senza un papà e sua mamma non ha fatto molto per alleviare l’odio del figlio verso il marito. Alberto invece è cresciuto in una famiglia felice, unita e ha avuto anche la possibilità di studiare.

Proprio perché cresciuto con il papà come esempio, Alberto arriverà a Roccatella per candidarsi come sindaco. Così facendo finirà per invadere la vita del suo fratellastro, anche perché scoprirà che il casale in cui vive Nino con la mamma è suo. I due fratellastro si ritroveranno a convivere forzatamente, con entrambe le famiglie. Alberto arriverà in Sicilia con la moglie Patrizia e i figli Barbara, Andrea e Giacomo. Nino non sarà d’accordo con la candidatura del fratellastro e quindi deciderà di candidarsi a sua volta.

Fratelli Caputo cast: attori e personaggi della fiction

Di seguito trovate l’elenco di attori e relativi personaggi di Fratelli Caputo: