Viaggio nella Grande Bellezza con Cesare Bocci: quando va in onda

Si avvicinano le feste natalizie e i palinsesti Rai e Mediaset già pensano a come intrattenere i loro telespettatori. Tra stop e riprese, al Maurizio Costanzo Show è Cesare Bocci a comunicare un altro appuntamento televisivo da segnare in agenda per il Natale alle porte.

Nella puntata del 2 dicembre, l’attore è stato ospite nel celebre show di Costanzo. Tra una chiacchierata e l’altra, in cui ha ricordato i suoi successi e la vittoria a Ballando con le Stelle avvenuta nel 2018, l’attore ha fornito anche una importante chicca.

Cesare Bocci ha dichiarato che il 25 dicembre andrà in onda su Canale 5 molto probabilmente in prima serata “Viaggio nella Grande Bellezza”, dedicato alle meraviglie del nostro paese. Il programma era stato trasmesso per la prima volta il 18 dicembre 2019 con una puntata sulla Città del Vaticano e aveva riscosso ampio successo. Per questa ragione, Mediaset aveva deciso di mandarlo in replica proprio il 17 marzo scorso in modo da tener compagnia agli italiani durante il lockdown.

Nel frattempo, uno degli appuntamenti già confermati per Capodanno è la messa in onda durante la notte del 31 Dicembre del Grande Fratello Vip, ipotesi oramai diventata certa.

Viaggio nella Grande Bellezza, di cosa parlerà

Secondo le anticipazioni fornite da Cesare Bocci, stavolta, la puntata da lui condotta rappresenterà un excursus di alcune delle città italiane più belle e amate dal pubblico e di tutte le straordinarietà che ogni luogo racchiude. Tra i posti che il cantante ha citato c’è Venezia, Firenze e Torino. Ma TvBlog ha riportato la notizia secondo cui ci dovrebbero essere anche Assisi e Siena. Infatti, proprio in quest’ultima città, secondo Sienanews, a settembre sarebbero state fatte le varie riprese.

“Viaggio nella Grande Bellezza” è una trasmissione che mira a raccontare i tesori italiani in maniera del tutto innovativa. In primo luogo adottando droni e tecniche di ripresa di ultima generazione. E poi cercando di offrire spunti di interesse al pubblico. Il tutto ha come obiettivo quello di garantire negli speciali che trasmette per il palinsesto Mediaset un’esperienza visiva inedita e di qualità.

Come anche per lo speciale dedicato alla Città del Vaticano aveva fatto, cerca di puntare sulla messa in onda di immagini, frammenti di luoghi e angoli mai visti. Privilegia punti di osservazione unici e si impegna a narrare curiosità che ancora non hanno raggiunto l’orecchio dell’ascoltatore. Il tutto provando a mostrare la stupefacente bellezza del nostro Paese in ogni suo scorcio.