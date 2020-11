Capodanno, programmi Tv. Mediaset: addio Panicucci per GF Vip, l’ipotesi

Tutte le princiapali reti televisive stanno in queste ore decidendo la programmazione per l’ultima serata dell’anno. Rai1 si accenderà con L’anno che verrà. Invece tutto è ancora in discussione sul fronte Mediaset

Manca esattamente un mese e qualche ora alla notte di Capodanno e le reti televisive quest’anno, più degli scorsi, stanno studiando dei palinsesti creati ad hoc per quella serata speciale. La Rai seguirà, come ogni anno, l’arrivo della mezzanotte con L’anno che verrà. Un appuntamento fisso da decenni nel corso dei quali vari conduttori di punta Rai si sono passati il testimone.

Quest’anno, alla guida della grande festa per l’arrivo del nuovo anno, tornerà Amadeus, uno dei volti più amati dai telespettatori del servizio pubblico. Ancora incerto, invece, il futuro della rete ammiraglia di Mediaset. Fino a qualche giorno fa Federica Panicucci aveva annunciato il ritorno del suo Capodanno in Musica su Canale 5. Nelle ultime ore, invece, pare esserci stato un cambio di rotta. La scelta potrebbe ricadere su una puntata speciale in diretta dalla Casa del Grande Fratello Vip.

Capodanno 2021 in tv: le idee delle principali reti

Il nuovo Capodanno che ci apprestiamo a festeggiare sappiamo già che non sarà come gli scorsi anni. Dimenticati i veglioni e le feste in piazza, ad allietare l’ultima serata dell’anno agli italiani ci penserà in gran parte la Tv. Per questo motivo, quest’anno più che mai, le principali reti stanno già mettendo mano alle possibili trasmissione da mandare in onda durante la serata di San Silvestro.

Una certezza c’è ed è quella di Rai1. La rete ammiraglia del servizio pubblico accoglierà il nuovo anno con L’anno che verrà condotto da Amadeus. All’interno della lunga diretta, come di consueto, vedremo la sfilata di numerosi cantanti che accompagneranno con i loro brani gli italiani fino all’inizio del 2021.

Una prima novità arriva dal fronte La7. La rete privata di Urbano Cairo ha deciso di accendersi per la prima volta nella sua storia con una puntata speciale di Propaganda Live. Gli affezionati telespettatori dell’esilarante trasmissione di Diego Bianchi, in arte Zoro, e il vignettista Marco Dambrosio, Makkox, potranno beneficiare della loro compagnia lungo tutta la serata. Ancora top secret la lista degli ospiti che accompagneranno i due mattatori durante la diretta.

Mediaset ritira Capodanno in Musica? Spunta l’ipotesi GF Vip

Rimane, invece, incerta la programmazione di Mediaset. Infatti, se in un primo momento si era data per certa la consueta messa in onda di Capodanno in Musica, condotto da Federica Panicucci, nelle ultime ore tutto sembra essere stato rivoluzionato. Era stata la stessa conduttrice di Mattino 5 a ufficializzare la diretta del 31 dicembre in compagnia della trasmissione musicale, ma il sito de Il Fatto Quotidiano ha in queste ore messo in dubbio tutta la questione.

L’evento di Capodanno potrebbe saltare – come afferma il quotidiano – per ragioni che riguardano principalmente la sicurezza e il budget messo in campo per il programma. La principale rete commerciale, però, ovviamente non verrebbe del tutto spenta.

La scelta, infatti, potrebbe ricadere su una puntata speciale in diretta dalla Casa del Grande Fratello Vip che, come sappiamo, è stato prorogato fino a febbraio 2021. Rimane in sospeso, dunque, la questione Capodanno in Mediaset dove il possibile subentro di una puntata inedita del reality di Alfonso Signorini sarebbe una vera e propria novità per la rete durante l’ultima sera dell’anno.