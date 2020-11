Grande Fratello Vip anche il sabato sera, la finale si allunga: ultime news

Il Grande Fratello Vip 5 andrà in onda anche il sabato sera: Mediaset è pronto a schierare il programma di punta del momento dopo l’inarrestabile Tu sì que vales. Maria De Filippi e tutta la sua giuria stanno per portare a termine un’altra stagione. Domani andrà in onda la finale di Tu sì que vales, poi sarà il turno di una puntata speciale con Il meglio di e poi toccherà ad Alfonso Signorini sbancare gli ascolti del sabato sera. Non sarà facile replicare il successo di Tu sì que vales, ma il GF Vip 5 ci proverà.

Come ha riportato Blogo, il Grande Fratello Vip andrà in onda per ben due sabato sera dopo la fine di Tu sì que vale. Al momento il reality show è stato inserito nella programmazione per due weekend, ma non è ancora detta l’ultima parola. Sabato 12 dicembre sarà una prova per il GF Vip e se dovesse superarla allora sarà confermata anche la prima serata di sabato 19 dicembre. Non dovrebbero esserci altri weekend in compagnia dei Vipponi, perché a gennaio tornerà in onda C’è posta per te, ma non si sa mai. Qualche sabato vacante prima del grande ritorno di Maria potrebbe lasciare nuovamente spazio a Signorini.

Sarà un test anche per valutare il ritorno del doppio appuntamento con il Grande Fratello Vip 5. Da questa settimana andrà in onda solo il lunedì sera, per lasciare spazio alla fiction di Canale 5 il venerdì. Da gennaio però i Vipponi dovrebbero tornare a tenere compagnia al pubblico per due puntate a settimana. Il doppio appuntamento dunque al momento non sarebbe ancora certo, tutto dipenderà da come andranno gli ascolti e le puntate in queste settimane. Ma le news sul GF Vip 5 non sono ancora finite.

La finale è fissata al giorno 8 febbraio 2021 ora come ora, Signorini ha anche rivelato il giorno ai concorrenti. Pare però che Mediaset abbia deciso di allungare la quinta edizione di una ulteriore settimana, quindi la finale andrebbe in onda il 15 febbraio 2020. Se così fosse, come reagirebbero i concorrenti scoprendo di dover rimanere una settimana in più? Non hanno reagito bene al prolungamento di oltre due mesi, chissà se dovessero diventare quasi tre…