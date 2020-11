Grande Fratello Vip 5 quando finisce: la data della finale 2021

Quando finisce il Grande Fratello Vip 5? In tanti si stanno ponendo questa domanda dopo la conferma del prolungamento. Si mormorava che la seconda edizione guidata di Alfonso Signorini sarebbe andata avanti fino al 2021 già da tempo. Ma fin quando si trattava solo di rumor nessuno si è preoccupato di sapere la data della finale del GF Vip 5. Ieri sera invece il conduttore ha iniziato la puntata proprio con questo annuncio: il Grande Fratello Vip andrà avanti fino a febbraio 2021.

Signorini ha detto che si andrà avanti fino a metà febbraio, ma al momento la data in circolazione sulla finale è l’8 febbraio 2021. Non è da escludere l’ipotesi che una data certa ancora non ci sia e che verrà decisa in base agli ascolti e allo share. Intorno alla metà di febbraio, per ora. Per ora il reality show ha il suo pubblico affezionato e i dati degli ascolti tv rimangono stabili. Anche ieri sera ha raggiunto dei buoni risultati, per cui è più che giustificata la scelta di andare avanti.

Probabilmente alla base di questa scelta c’è anche la pandemia ancora in corso. Con il Covid infatti non è semplice fare nuovi programmi televisivi e andare in onda e visto che il GF Vip 5 sta piacendo e dà risultati, Mediaset ha deciso di andare avanti con il reality. Dunque il Grande Fratello Vip 5 finirà l’8 febbraio 2021 ora come ora, ma non mancheranno ulteriori aggiornamenti, che arriveranno di sicuro non prima di gennaio.

Adesso il vero problema è trovare il modo di convincere i concorrenti già nella Casa a restare per altri due mesi rispetto al contratto firmato a settembre. In tanti infatti stanno già temendo un prolungamento di sole due settimane, chissà come reagiranno quando invece scopriranno che sono due mesi! Qualcuno si sta già organizzando per Capodanno, poi c’è chi sta pensando ai regali di Natale. E quasi tutti non sono pronti all’idea di rimanere chiusi nella Casa di Cinecittà per cinque mesi circa.

Insomma, non tutti i concorrenti al momento in gioco potrebbero accettare di rimanere. Il loro contratto attualmente prevede la fine nella prima settimana di dicembre, con la possibilità di prolungare per due settimane. Per questo non sono assolutamente preparati alla notizia dei due mesi in più. Lunedì prossimo Alfonso li metterà al corrente di tutto e si scoprirà chi deciderà di rimanere e chi invece no.