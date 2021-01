Isola dei famosi 2021 quando inizia: c’è la presunta data

Quando inizia l’Isola dei famosi 2021? Il pubblico sta attendendo il ritorno del reality show, soprattutto perché al timone ci sarà un’amatissima conduttrice: Ilary Blasi. Da quando ha lasciato il Grande Fratello Vip il pubblico non fa altro che acclamarla e desiderare il suo ritorno alla conduzione, dove ormai c’è un irremovibile Alfonso Signorini. Ma un reality è pur sempre un reality, quindi attesissima Ilary Blasi all’Isola dei famosi 2021. Ma chi ci sarà al suo fianco? E soprattutto quando ci sarà la prima puntata della nuova edizione? Dopo una stagione passata in panchina, sta per tornare con la quindicesima edizione.

La data d’inizio dell’Isola 2021 al momento dovrebbe essere l’8 marzo. Questo è il giorno svelato da Tv Blog oggi, che avrebbe vinto quindi il ballottaggio con un’altra data d’inizio, quella del 15 marzo. Mediaset non ha ancora confermato quando inizia l’Isola 2021, per cui al momento si tratta solo di indiscrezioni. Tuttavia è una data più che plausibile, visto che da tempo si vocifera che Ilary Blasi avrebbe iniziato subito dopo il GF Vip. Il papà di tutti i reality show si prolungherà a dismisura e finirà l’ultimo venerdì del mese di febbraio. Un prolungamento che non piacerà ai concorrenti, ai veterani almeno, né sta piacendo al pubblico.

Tantissimi spettatori si sono scagliati contro questo ulteriore prolungamento, vedendo i concorrenti stanchi e scarichi. Anche seguire la diretta 24 ore su 24 non è più come prima, insomma, e gli affezionatissimi se ne sono resi conto. La decisione però è stata presa e sembra definitiva: GF Vip fino al 26 febbraio, l’Isola in partenza l’8 marzo 2021. Una sola settimana di pausa per il pubblico dei reality show, anche se, ovviamente, seguire l’Isola dei famosi è meno impegnativo del GF Vip per i più fedeli, non essendoci una diretta disponibile h24.

Non è detto che la data possa slittare, perché la settimana di pausa è stata decisa forse non a caso. Si tratta infatti della settimana sanremese, ma se il festival dovesse cambiare date allora anche l’Isola slitterà? Può darsi, ma non è detto: il programma della Blasi occuperà il lunedì sera quindi non si scontrerebbe mai con Sanremo, che va in onda dal martedì al sabato. Novità anche sull’inviato: Aurora Ramazzotti, nome emerso poco tempo fa, potrebbe scalzare il favorito Alvin.