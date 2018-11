Veronica Satti sta per tornare su Instagram: le nuove parole su Francesco Monte

Veronica Satti torna su Instagram? Le nuove parole sul caso Monte

Questa sera Veronica Satti dovrebbe tornare su Instagram. Lo ha rivelato nella trasmissione Ultime dalla casa condotta da Emanuela Gentilin. Ospite in studio per commentare la nuova edizione del Grande Fratello Vip, non potevano mancare riferimenti alla sua vita e agli ultimi avvenimenti. E naturalmente a Francesco Monte, le cui fan hanno preso di mira il profilo Instagram di Veronica Satti. Proprio per questo motivo la figlia di Bobby Solo aveva deciso di chiudere l’account sul social network, perché si è sentita impreparata a ciò che stava succedendo. Ma non era una decisione definitiva e lo ha confermato oggi ospite a Ultime dalla casa. Curiosi di sapere cos’altro ha rivelato? Vi riportiamo le nuove parole su Monte.

Dopo le minacce delle fan di Monte, Veronica è pronta a tornare su Instagram

La Gentilin ha domandato alla sua ospite il motivo per cui ha deciso di chiudere Instagram e lei ha spiegato: “Stasera lo riaprirò dopo una settimana, dopo la polemica su Monte. Io non sono una che grida all’omofobia, ho più volte specificato che non stavo dicendo che lui è omofobo. La frase era ambigua”. Il riferimento è alla frase incriminata di Francesco sul bacio tra due ragazze e ne aveva parlato anche a Pomeriggio 5, rafforzando il suo pensiero e dicendo che Monte andava punito. E sono state queste parole a scatenare la furia delle fan dell’ex tronista: “Hanno iniziato a minacciarmi, parolacce. Io non mi ero mai interfacciata con una realtà simile. Quando mi è arrivato un messaggio veramente brutto, minacce proprio di morte, ti ammazziamo il nonno e il cane, ho chiuso e ho preso provvedimenti. Anche per capire come potevo tutelarmi da queste cose”.

Veronica Satti di nuovo su Instagram?

Le fan di Monte sono pronte a tutto per difendere il loro beniamino (così come chi non lo sopporta non perde occasione di tacere), ma i toni andrebbero decisamente abbassati. Veronica ha scelto di sospendere il suo account per tutelarsi e per capire il giusto modo di agire per difendersi. Una scelta più che comprensibile, ma forse è giunto il momento di non darla vinta ai cosiddetti leoni da tastiera: Veronica Satti sta per tornare su Instagram.