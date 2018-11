“Francesco Monte andava punito per le sue frasi”: l’attacco di Veronica Satti

Pomeriggio 5: la figlia di Bobby Solo contro Francesco Monte al Grande Fratello Vip

Veronica Satti contro Francesco Monte. La figlia di Bobby Solo ha duramente attaccato l’ex tronista di Uomini e Donne nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5. L’opinionista di Barbara d’Urso non ha apprezzato il modo in cui il tarantino ha parlato “di due donne che si baciano” e “della gente del Sud” e il modo in cui il Grande Fratello Vip ha gestito la situazione. “Andava punito, invece è addirittura andato in suite! Io ho visto i video in cui lui dice queste cose molto gravi: ha mandato a casa un messaggio omofobo”, ha spiegato Veronica, che da tempo è dichiaratamente lesbica. “Dopo aver fatto il Grande Fratello 15 molti ragazzi mi scrivono, tanti sono riusciti a fare coming out”, ha fatto sapere la giovane, come si può vedere nel video più in basso.

Tutti contro Francesco Monte a Pomeriggio 5

A supportare il pensiero di Veronica Satti Eva Henger, che ha prima apostrofato Monte come “un troglodita” e ha poi osservato: “Potevano mandarlo almeno in nomination”. Non è la prima volta che l’attrice ungherese attacca Monte per la partecipazione al GF Vip. Sulla stessa lunghezza d’onda di Eva e Veronica il giornalista Riccardo Signoretti, che ha notato: “Se quelle frasi l’avesse dette Elia Fongaro ci avrebbero costruito sopra tre puntate”. Lisa Fusco, prima eliminata di questa edizione del reality show, ha invece liquidato la questione definendo Francesco Monte “un protetto”.