Eva Henger a Domenica Live: “Francesco Monte mi deve ringraziare”

Domenica Live, Eva Henger parla di Francesco Monte: la frecciatina sul Grande Fratello Vip

Eva Henger è tornata a parlare di Francesco Monte dopo che il tarantino ha affrontato il discorso del canna-gate al Grande Fratello Vip. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha rivelato ai suoi coinquilini di aver proceduto per vie legali dopo quanto accaduto nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Un’affermazione che non trova riscontro nelle parole dell’ucraina, che è tornata a ribadire di non aver mai ricevuto querele o altri atti giudiziari da parte di Monte. “Non ho mai ricevuto avvisi giudiziari, notifiche o simili”, ha giurato Eva a Domenica Live. Che nel caso è pronta ad affrontare senza problemi un eventuale processo. “Se ci sarà quello che rischia di più è Francesco, che si gioca vita privata e carriera. Io potevo denunciarlo in Honduras, dove ci sono leggi severissime a riguardo, ma non l’ho fatto”, ha assicurato l’ex moglie di Riccardo Schicchi.

Francesco Monte e Eva Henger: si parla ancora di canna-gate

“Francesco Monte mi deve ringraziare”, ha precisato Eva Henger. Il motivo? “A mai nessuno è stata data la possibilità di partecipare a due reality show in uno stesso anno. Grazie al canna-gate ha acquistato popolarità e le sue serate sono raddoppiate”, ha precisato la madre di Mercedesz Henger. Eva ci ha tenuto a puntualizzare che della polemica scoppiata all’Isola dei Famosi è tornato a parlare Monte e non lei. Anche se non ha risparmiato una frecciatina a Francecsco riguardo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e la vicinanza con Giulia Salemi.

Francesco Monte: la frecciatina di Eva Henger a Domenica Live

“La storia con Giulia Salemi? Uguale a quella con Paola Di Benedetto all’Isola dei Famosi. Spero non finisca allo stesso modo“, ha osservato Eva Henger.