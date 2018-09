Francesco Monte al Grande Fratello Vip: ecco cosa ne pensa Eva Henger

Eva Henger: le parole su Francesco Monte al Grande Fratello Vip

Eva Henger è tornata a parlare di Francesco Monte dopo il canna-gate scoppiato all’Isola dei Famosi. L’ucraina è stata invitata a Domenica Live per commentare la partecipazione del tarantino alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Partecipazione che arriva proprio in seguito all’esperienza mancata all’Isola, visto che Monte ha lasciato l’Honduras dopo solo due settimane di permanenza. Eva non si è detta entusiasta della presenza di Francesco all’interno della Casa di Cinecittà ma ha ribadito: “Sono contenta se qui riesce a mostrare qualcosa di positivo”. L’ex moglie di Riccardo Schicchi ha inoltre confermato per l’ennesima volta che non è arrivata nessuna querela da parte del trentenne nei suoi confronti.

Eva Henger: “Francesco Monte non mi ha querelato”

“Francesco aveva sbandierato ai quattro venti che mi avrebbe denunciato per averlo accusato di aver fumato le canne. Alla fine, però, non ha intrapreso alcuna azione legale, perché ha sempre saputo che non ho fatto altro che rispettare una clausola del contratto che prevedeva l’obbligo di dire la verità su qualsiasi cosa fosse accaduta nel corso del programma”, aveva già detto Eva in una precedente intervista.

Eva Henger: “Nessun rancore per Francesco Monte”

Nonostante il passato, Eva Henger non mostra alcun tipo di rancore nei confronti di Francesco Monte. “Penso che lui mi odi. Io, invece, non nutro alcun rancore nei suoi confronti. Se lo incontrassi lo saluterei”, ha ribadito qualche tempo fa la madre di Mercedesz Henger.