Eva Henger torna ad attaccare Francesco Monte: la frecciatina su Cecilia

Le nuove dichiarazioni di Eva Henger su Francesco Monte e Cecilia Rodriguez

Passano i mesi ma la pace tra Eva Henger e Francesco Monte tarda ad arrivare. L’ex moglie di Riccardo Schicchi ha da poco rivelato di non aver ricevuto alcuna denuncia da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne dopo il canna-gate scoppiato all’Isola dei Famosi. E nell’ultima intervista al settimanale Nuovo Tv, l’attrice ha rincarato la dose, non risparmiando una frecciatina a Monte sull’ex fidanzata Cecilia Rodriguez. Che, com’è noto, ha scaricato il tarantino al Grande Fratello Vip per intraprendere una nuova relazione con il ciclista Ignazio Moser. “Francesco aveva sbandierato ai quattro venti che mi avrebbe denunciato per averlo accusato di aver fumato le canne. Alla fine, però, non ha intrapreso alcuna azione legale, perché ha sempre saputo che non ho fatto altro che rispettare una clausola del contratto che prevedeva l’obbligo di dire la verità su qualsiasi cosa fosse accaduta nel corso del programma”, ha dichiarato Eva.

Francesco Monte al Grande Fratello Vip: Eva Henger dice la sua

Nonostante non sia arrivato nulla, Eva Henger sa già cosa fare nel caso di una denuncia. “Chiederei l’esame dei capelli di Francesco e chiamerei concorrenti e maestranze del programma a testimoniare. Un conto è giocare a fare gli sprovveduti in uno show televisivo, dicendo di non aver visto niente. Un altro è farlo davanti a un giudice, dove se si mente si rischia il reato di falsa testimonianza”, ha assicurato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. La madre di Mercedesz ha avuto qualcosa da dire pure sulla prossima – e ormai certa – partecipazione di Monte al Grande Fratello Vip. “Francesco dovrebbe avere molta paura a passare vicino agli armadi. In fondo Francesco ha ricevuto un colpo ben più duro dall’armadio del Grande Fratello che non dal canna-gate dell’Isola dei Famosi, perché a Cinecittà ha perso per sempre la donna che lui sosteneva di amare”, ha sottolineato la Henger.

Eva Henger: “Nessun rancore per Francesco Monte”

Oggi Eva Henger non mostra alcun tipo di rancore nei confronti di Francesco Monte. “Penso che lui mi odi. Io, invece, non nutro alcun rancore nei suoi confronti. Se lo incontrassi lo saluterei”, ha chiarito la donna.