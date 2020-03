Veronica Peparini sfogo sui concorrenti Amici: “Rispetto, programma tosto”

Concorrenti Amici 19, Veronica Peparini li mette in guardia: devono capire dove si trovano e quanto importante sia il talent show per le loro carriere

Veronica Peparini non aveva detto nulla riguardo al polverone scatenato da Javier e Valentin durante l’ultima diretta andata in onda di Amici di Maria De Filippi. Non è voluta subito intervenire, ha aspettato dei giorni e ha riassunto con un post pubblicato su Instagram il suo pensiero. Sa bene, la coreografa, che il talent show di Canale 5 mette tutti i concorrenti a dura prova, che li mette sotto pressione (ma per tirare il meglio da ognuno di loro), ma certi atteggiamenti non possono essere accettati perché segno di mancanza di rispetto e di una marcata arroganza.

Veronica Peparini parla di rispetto: Valentin e Javier peccano di presunzione?

L’eliminazione inaspettata di Valentin e l’uscita dallo studio di Javier hanno creato terremoti social e anche tra i professori ci sono state delle reazioni inaspettate (Alessandra Celentano ha fatto addirittura dietrofront!). Oggi ha voluto dire la sua Veronica Peparini: “Un mio pensiero. Vorrei dire agli allievi presenti, passati e futuri che questo è un programma tosto che va guadagnato con l’arte sì, ma prima di tutto con il rispetto di chi ci permette di esprimerci di fronte a tanta gente, creando tante possibilità. In tanti vorrebbero questo da qualsiasi parte del mondo”.

Serale Amici ultime notizie: il consiglio di Veronica Peparini agli allievi

La Peparini ha spiegato che i ragazzi dovrebbero capire quanto sia importante una trasmissione come Amici per la loro carriera e che molti se ne sono accorti troppo tardi: “Detto ciò, c’è chi se ne è reso conto negli anni e chi ad oggi non riesce a farlo! Chiedo scusa se non risuscita a spiegare prima questo mio pensiero ma non sempre, non tutti abbiamo il dono del concetto veloce e chiaro quindi grazie a chi c’è, sempre vicino, pronto ad aiutarci”. Per il momento, gli altri professori non hanno detto la loro: Stash Fiordispino, per esempio, ha preferito scrivere un messaggio emozionante per il suo amico defunto.