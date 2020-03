Stash dedica amico defunto, promessa mantenuta: “Momento difficile”

Amici 2020, Stash scrive un lungo messaggio al suo amico che non c’è più: il rapporto speciale che lo teneva unito a lui

Stash Fiordispino, in questi giorni di profonda riflessione, ha deciso di dedicare delle parole speciali al suo amico Nelly, defunto l’anno scorso: con lui aveva un rapporto indissolubile e non riesce proprio a capire come mai la vita a volte possa essere così ingiusta. Il frontman dei The Kolors ha dedicato il suo ultimo album a lui e quest’oggi ha voluto pubblicamente ringraziarlo per tutto quello che ha fatto. Lo porterà sempre nel suo cuore e non lo dimenticherà mai: all’inizio di ogni concerto, lui e gli altri componenti della band brindano in suo onore. Un rito che non perderanno mai.

Dedica Stash The Kolors: “Tutto così assurdo, non era possibile!”

Sul suo profilo Instagram, Stash ha scritto: “Ti ricordi quando al telefono mi dicesti: ‘I’m sure your new one will be a number one!’? Era il 14 marzo 2019, il giorno prima che uscisse Pensare Male. E poi, proprio il giorno dopo, te ne sei andato. Era tutto assurdo. Io e i ragazzi non riuscivamo a farcene una ragione… non era possibile!”. Un momento difficile, che Stash è riuscito a superare solo con quella musica che lo teneva unito al suo amico.

Amici news, Stash: “Momento difficile, tu ci sei”

Da quel giorno la vita dei The Kolors è cambiata: "Sai, Nelly, da quel momento sono successe un sacco di cose che mi hanno fatto sentire la tua presenza ovunque! Abbiamo fatto uscire un brano interamente dedicato a te, abbiamo fatto da soli quel tour che dovevamo fare insieme, abbiamo pianto mentre brindavamo a te prima di salire sul palco. Ma so che tu sei con noi! So che anche in questo momento così difficile per ognuno di noi ci sei, Nelly! […] Ciao Nelly 'U my favorite'".