Il Segreto, Alejandra Meco ha il Coronavirus? Mascherina in casa, risponde

Elsa Laguna de Il Segreto nella realtà: l’attrice Alejandra Meco ha contratto il Coronavirus?

Alejandra Meco ha fatto preoccupare tutti i suoi follower su Instagram pubblicando una foto in cui indossa una mascherina. La porta anche in casa. Il motivo? Teme di aver contratto il Coronavirus – non ne è sicura perché non le è possibile fare il tampone – e per questo ha deciso di non lasciare la sua abitazione. Anche in Spagna sono state applicate delle misure restittive per contenere il contagio e l’attrice de Il Segreto – interpretava Elsa Laguna – si sta impegnando a rispettarle tutte, dando il buon esempio e criticando (giustamente!) chi sta approfittando della quarantena per fare delle vacanze fuori casa.

Alejandra Meco con la mascherina in casa, il lungo messaggio per i suoi fan: “Dolori molto severi”

Mentre in Spagna stanno andando in onda le ultime puntate de Il Segreto, l’attrice Alejandra Meco ha raccontato di non essersi sentita per nulla bene negli ultimi giorni: “Sì, amici miei, non è la mia foto migliore, ma voglio contribuire, come posso, per cercare di sensibilizzare di più. Ho avuto la febbre e dolori muscolari molto severi per tre giorni. Non so se si tratti di Coronavirus o meno. Non possono venire a farmi il test: i servizi sanitari fanno quel che possono. Sono saturi, non possono intervenire per tutti”.

Le misure preventive dell’attrice de Il Segreto Alejandra Meco, poi le critiche

La famosa attrice de Il Segreto ha promesso che non lascerà per nessuna ragione al mondo la propria abitazione: “Per non rischiare, resterò a casa per tutto il tempo che servirà. Per favore, siate consapevoli, si tratta di una cosa davvero seria. Sarà difficile per tutti. Vorrei vedere tanta gente, ma prima rispettiamo le regole e prima potremmo tornare alla normalità”. E poi ha mosso una critica (questi casi purtroppo ci sono anche in Italia): “Sono sorpresa nel vedere persone che passeggiano in montagna, sulle terrazze, fanno feste in discoteca sotto il nome di ‘Coronavirus’ e addirittura ci sono persone che pensano sia una bella vacanza e vanno in spiaggia! Tutti possiamo prenderlo e diffonderlo. Sì, è come un’influenza, ma dobbiamo pensare che mettiamo a rischio i pazienti più deboli e gli anziani”.