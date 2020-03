Il Segreto anticipazioni spagnole: Raimundo perde memoria, ecco perché

Raimundo perde la memoria a Il Segreto: le ultime anticipazioni sulla trama spagnola

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto sono chiare: uno dei periodi più difficili per Francisca e Raimundo è appena cominciato e il loro amore sarà messo alla prova per l’ennesima volta. Sono davvero disposti a lottare? Avrebbero desiderato passare gli ultimi anni della loro vita in totale tranquillità e invece Eulalia, dopo esser ritornata a Puente Viejo, ha spinto entrambi nel baratro della disperazione. Anche quando si incontreranno – dopo un lungo ed estenuante cercarsi – Raimundo e Francisca non potranno godersi nemmeno un piccolo pezzo di felicità. Cosa succederà all’amatissima coppia de Il Segreto?

Per Raimundo non ci sarà più nulla da fare? Spoiler Il Segreto delle puntate spagnole

Raimundo Ulloa perderà la memoria. Riceverà un durissimo colpo che non gli permetterà di essere sé stesso: non riconoscerà sua moglie Francisca e nemmeno suo nipote Matias, che non riuscirà a credere a ciò che è successo al nonno. Tutti saranno impotenti: il medico dirà loro che Raimundo potrebbe versare in quella condizione almeno per altri dieci anni… o per sempre! La salute dell’Ulloa è stata messa a dura prova, dopo la prigionia voluta da Eulalia, che avrebbe desiderato vendicarsi per quello che ha subìto da Francisca Montenegro. Riuscendoci alla grande.

Il Segreto anticipazioni: l’ultima scelta di Francisca e Raimundo

Una situazione insostenibile, per la Montenegro che, con l’avanzare dell’età, vedrà il suo spirito combattivo infiacchirsi notevolmente: non riuscirà ad accettare un futuro senza il suo Raimundo, con una persona che gli somiglia in tutto e per tutto, ma che non ricorda assolutamente nulla della loro magica storia. In ragione di ciò, Francisca deciderà di compiere un gesto estremo… Raimundo e Francisca, con Eulalia fuori dai giochi, avevano creduto di poter vivere una vecchiaia serena e invece saranno chiamati a fare la scelta più difficile della loro vita.