Veronica Peparini e Andreas Muller news, lei stanca: “Trovo un modo e spacco!”

Andreas Muller e Veronica Peparini, ultime notizie: cosa è successo alla coppia?

Cos’altro abbiamo saputo su Andreas Muller e Veronica Peparini? Coreografa e ballerino continuano a restare sulla cresta del gossip per via di una relazione (non ancora confermata) che starebbero costruendo passo dopo passo. Senza troppa fretta. E loro di passi se ne intendono! Veronica e Andreas di Amici pubblicano spesso delle stories e dei messaggi particolari su Instagram, che non possono passare inosservati: nelle ultime ore, per esempio, hanno fatto indossare un “vestitino” al loro cane. E lo hanno fatto insieme, sì. Adesso però è al centro dell’attenzione l’ultima foto resa pubblica da Veronica Peparini su Instagram… una foto in cui si mostra molto stanca!

Amici gossip: Veronica Peparini è stanca, ma…

Ecco cosa ha scritto l’insegnante di Amici 2019: “Mood… ma mi riprendo come al solito, trovo un modo e spacco!”. Stanchezza momentanea. Certamente non causata dal rapporto con Andreas. Anche perché fino a poche ore si trovavano nello stesso posto! Sappiamo anche che hanno trascorso una giornata speciale e quindi non c’è al momento nessun dubbio sulla loro relazione. Non si vedono crisi all’orizzonte. Ma confidiamo in una dichiarazione pubblica del loro amore.

Il nuovo messaggio di speranza di Veronica Peparini

Dai messaggi pubblicati da Veronica su Instagram, si capisce bene che è al settimo cielo e che vorrebbe un futuro felice non solo per sé ma anche per gli altri: “Se ogni singola persona presente in questa sala assumesse come regola quella di cercare, ovunque si trovi e ogni volta che ne abbia la possibilità, di comportarsi in modo un po’ più gentile del necessario, allora il mondo sarebbe davvero un posto migliore”. Anche Tish e Alberto Urso stanno facendo chiacchierare, soprattutto adesso che lei gli ha detto di starle molto lontano! Avete capito cosa è successo davvero? Un’altra coppia si sarebbe formata: fuori dalla scuola di Amici 18, però!