Veronica Liberati: le belle parole dopo la vittoria mancata a All Togheter Now

Veronica Liberati dopo All Togheter Now: “Esistono molti tipi di vittorie”

Sulle note di E non finisce mica il cielo di Mia Martini, Veronica Liberati ha commosso e letteralmente stregato il muro di All Togheter Now. Tra i papabili vincitori sin dalla sua prima esibizione, la giovane cantante romana nell’ultima puntata del talent show condotto da Michelle Hunziker e J-Ax ha battuto Manuel e Carlo guadagnando così la finalissima contro Gregorio Rega, risultato poi il vincitore assoluto di questa prima edizione del programma. Durante la finale, l’ex ugola prodigio di Ti Lascio Una canzone ha duettato anche con Al Bano. La sua voce graffiata e potente non è passata in osservata, tanto da ricevere una proposta di lavoro da Giancarlo Genise, vocal coach e uno dei giudici. Una vittoria mancata che non ha assolutamente deluso o intristito la cantante, che in modo sportivo ha fatto i complimenti al trionfatore.

All Toghter Now: le parole di Veronica Liberati dopo la “sconfitta” contro Gregorio Rega

“Esperienza fantastica ad All Togheter Now. Felicissima di essere arrivata fino alla fine e tanti complimenti al mio amico Greg” – Scrive Veronica Liberati dal suo profilo Instagram e su Facebook – “Questa esperienza porta con sé bellissimi momenti e tante emozioni. Esistono molti tipi di vittorie, e voi… VOI SIETE LA MIA”. Insomma la Liberati, già vista oltre che a Ti Lascio Una canzone anche in sfida ad Amici di Maria De Filippi (contro Giordana Angi) nell’ultima stagione, non sembra per nulla amareggiata per non aver vinto. Anzi si complimenta con il vincitore di All Togheter Now e si rivolge ai suoi nuovi fan, che reputa la sua personale vittoria.

Veronica Liberati: il futuro dopo l’esperienza ad All Togheter Now

Dopo aver cantato i tanti programmi tv e manifestazioni canore, Veronica Liberati ha raccolto il consenso che merita ad All Togheter Now, dove ha ricevuto anche un cavallo in regalo da Al Bano. Ma cosa farà dopo questa ennesima esperienza in un talent? Probabilmente la cantante e studentessa di giurisprudenza sta lavorando a delle canzoni inedite, come fa ipotizzare il suo ultimissimo post su Instagram. Dove sotto una foto che la ritrae al pianoforte, scrive: “Le canzoni non vanno solo interpretate… vanno anche scritte e sentite col cuore”.