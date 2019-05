Prima puntata All Together Now: Veronica Liberati ha partecipato a un altro programma tv

Veronica Liberati ha lasciato il segno alla prima puntata di All Together Now. La giovane cantante ha incantato giudici e pubblico con una performance eccellente di Don’t let the sun go down on me. La 25enne romana che studia Giurisprudenza ha ottenuto 93 punti, conquistando praticamente quasi tutta la platea di giurati del nuovo programma di Michelle Hunziker. Ma per Veronica non era la prima volta in tv: la Liberati ha già partecipato ad un altro popolare show del piccolo schermo. Più precisamente a Ti lascio una canzone, lo storico programma Rai di Antonella Clerici che qualche anno fa ha lanciato nel mondo musicale italiano piccoli talenti come i ragazzi de Il Volo. Veronica ha preso parte alla seconda edizione della trasmissione nel 2009 ed è poi tornata nella terza edizione del 2010.

Come funziona il nuovo programma All Together Now

All Together Now è un format inglese che dallo scorso gennaio sta spopolando in tutta Europa. In Italia è stato acquistato da Mediaset, che ha affidato la conduzione dello show a Michelle Hunziker. Per sei puntate la conduttrice svizzera capitanerà la giuria di esperti musicali con il contributo del rapper J-Ax. Alla semifinale arriveranno 20 concorrenti e alla finalissima 10, più gli eventuali concorrenti che hanno ottenuto il consenso unanime del Muro, cioè un punteggio pari a 100.

Il montepremi del vincitore di All Together Now

Il vincitore assoluto della prima edizione di All Together Now si aggiudicherà un premio da 50 mila euro.