All Together Now: nomi e lavoro dei 100 giurati

All Together Now, il talent show di Michelle Hunziker e J-Ax

Giovedì 16 maggio 2019 parte su Canale 5, All Together Now, il nuovo programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Il rapper oltre ad essere presentatore avrà anche il ruolo di presidente di giuria. Lo show sarà caratterizzato da un muro alto otto metri con una schiera di 100 giurati che dovranno valutare oltre 56 concorrenti. Tra questi ci sarà un solo vincitore che, nella finalissima, potrà vincere un montepremi di 50 mila euro. I 100 giurati, tutti intenditori del mondo della musica, sono formati da: produttori, cantanti, musicisti e DJ.

All Together Now: i nomi dei giurati

Di seguito i nomi che compongono la giuria di All Together Now:

-Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi, sorelle gemelle, sono un duo musicale e televisivo italiano.

-Fernando Proce, conduttore radiofonico, giornalista e cantante italiano

-Mietta, cantante, attrice e scrittrice italiana

-Simona Bencini, cantante italiana

-Silvia Mezzanotte, è una cantante italiana che ha alternato la carriera solista a quella di voce dei Matia Bazar

-Antonella Mosetti, showgirl italiana che ha debuttato in “Non è la Rai”.

-Cizco, Francesco Di Roberto è un batterista e conduttore televisivo italiano.

-Alma Manera, cantante, attrice e ballerina che si è formata a Brodway

-Ronnie Jones, è un cantante e compositore statunitense, uno dei più originali e versatili della scena musicale europea.

-Marco Ligabue, fratello di Luciano Ligabue, è un cantautore

-Leonardo Decarli, è uno youtuber, blogger, attore, conduttore e, da poco, anche cantante italiano

-Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, è oggi una nota deejay e influencer

-Ginta Biku, è una cantante lituana naturalizzata svizzera.

-Ben Dj, Ben Abdallah Taoufik aka Ben Dj, è un dj italiano di origini tunisine molto conosciuto a livello nazionale ed internazionale

-Timothy Cavicchini, Timothy Cavicchini è un rocker veronese di origini mantovane.

-Palla e Chiatta, Manuela Tasciotti e Sabrina Antonetti le YouTubers Curvy

-Giancarlo Genise, vocal coach dei big della musoca italiana

-Nathalie, pseudonimo di Natalia Beatrice Giannitrapani, è una cantautrice italiana.

-Andrea Dianetti, è un attore, regista, conduttore televisivo conduttore radiofonico e cantante italiano.

-Pamela Petrarolo, è una cantante e showgirl italiana.

-Antonella Lo Coco, finalista della quinta edizione di X Factor.

-Leonardo Monteiro, ha partecipato quest’anno al Festival di Sanremo in gara tra le “Nuove Proposte”.

-Davide Papasidero, partecipanti di Xfactor5. Concorre nella squadra degli Under uomini capitanata da Morgan.

-Valentina Parisse, è una cantante, autrice e compositrice nata a Roma e con un trascorso in Canada

-Samantha Fantauzzi, concorrente della terza edizione di “Amici”

-Luca Valenti, ama la musica da quando abitava negli negli Stati Uniti, nonostante i suoi 16 anni è davvero determinato

-Marcella Ovani, cantante del gruppo tutto al femminile Lollipop

-le Karma B

-Morena Marangi, viene da Termoli e nella vita fa la vocalist

-Sonia Addario, cantante professionista, la black music è la sua passione

-Alma e Rueka

-Mariateresa Amato, cantante e attrice nata a Napoli. Ha partecipato a “i raccomandati 2008”, xfactor 2009, The voice of Italy 2013.

-Bido Bè

-Alexa Selvaggia

-Marco Salvat, è un autore televisivo e musicista italiano.i

-Sara Sartini, attrice e conduttrice televisiva

-Serena Savasta, cantante, ballerina e attrice

-Angelica Sepe, allieva e pupilla di Roberto Murolo, cantautrice e musicista di rango, ha tenuto concerti in tutto il mondo

-Serena

-Valentina Shanti,

-Silvia Specchio, nota ballerina e cantante di musical. Vocalist dei Daemonia

-Melissa Sylla

-Sunymao, cantante lirica di origini indiane

-Alessia Tavian

-Isotta Tomazzoni, concorrente di Rds Academy, il talent di aspiranti conduttori radiofonici

-Mikele Trambusti

-Gabriella Zanchi, Gabriella Zanchi, attrice e soprano

-Raffa Zanieri

All Together Now: 100 giurati

Prosegue ancora la lista dei giudici di All Together Now che vedrà anche:

-Luca Buttiglieri, attore, cantante, performer

-Brigida Cacciatore, a quattro anni vince le selezioni dello “Zecchino d’Oro”, poi nel 2005 entra nella scuola di “Amici” di Maria De Filippi.

-Carmine Caiazzo, direttore d’orchestra e compositore

-Susanna Caira, cantante

-Sophia Calisti Guidotti

-Irene Calvia, cantante e corista

-Benedetta Caretta, artista diventata famosa grazie al talent di Gerry Scotti “Io Canto”

-Lanfranco Carnacina

-Claudia Casciaro, nel 2012 partecipa all’undicesima edizione del talent-show “Amici”

-Sara Jane Ceccarelli, cantautrice italo-canadese

-Maria Elisa Cirillo

-Valeria Colombo

-Beatrice De Do, musicista

-Fabio2U, cantante K-POP italiano che ha collaborato con Snoop Dogg e il rapper filippino Bassilyo

-Mirkaccio

-Claudio Di Cicco, cantante di Latina, che nel 2016 ha partecipato a The Voice nel Team Killa

-Sherrita Duran, cantante Gospel americana

-Valeria Farinacci, interprete e cantante umbra

-LaRomAntica

-Jonathan Heitch, DJ nato a Santo Domingo, eredita la passione per la musica da discoteca dal padre Disk Jockey e dalla madre

-Marco Gangi

-Susanna Gecchele, conduttrice televisiva e cantautrice

-Anna Guerra

-Valentina Gullace, cantante, attrice e ballerina

-Vito Iacoviello

-Valeria Iaquinto, cantante

-Marco Iecher

-Fabio Ingrosso

-Elio Irace

-Ketzal

-Veronica Kirchmajer, artista e cantante

-Letizia Liberati, ha partecipato come cantante a famose trasmissioni televisive

-Lucya, cantante arrivata in finale del TMF, Tour Music Fest

-Maruska Starr, Vocalist e presentatrice

-Marc Mari

-Marika Voice, vocalist, performer e cantante

-Leonardo Martera, compositore e batterista italiano

-Forlenzo Massarone, 30 anni, cantante

-Lorenzo “Marte” Menicucci, conduttore radiofonico

-Davide Misiano, cantautore e professore

-Vincenzo Molino

-Giorgio Montaldo

-Daniele Moretti

-Ylenia Oliviero

-Serena Ottaviani, Vocal Coach, dal 1997 nella didattica del canto.

-Giulio Pangi

-Carlo Piazza, Direttore d’Orchestra, Direttore Artistico del Festival di Torrechiara Renata Tebaldi.

-David Pironaci, è un cantante, un insegnante di canto, un vocal coach, un talent scout, uno speaker radiofonico, un presentatore

-Eleonora Puglia

-Ludovica Russo