Giurati All Together Now: c’è l’attrice e cantante Eleonora Puglia

Tra i cento giurati del muro di All Together Now, il nuovo programma di Michelle Hunziker su Canale 5, c’è anche Eleonora Puglia. Cantante e attrice, la giovane è conosciuta agli appassionati di gossip per via della sua relazione con Iago Garcia. L’attore spagnolo, famoso per i duplici ruoli ne Il Segreto e Una vita ma pure per la vittoria a Ballando con le Stelle, si è trasferito a vivere in Italia proprio per amore di Eleonora. Oggi i due convivono e nonostante la differenza d’età, lui 40 anni lei 23, la loro storia procede a gonfie vele, con tanti progetti seri in ballo. Nell’attesa di costruire una famiglia sia Eleonora sia Iago si concentrano sulle rispettive carriere artistiche. Garcia ha iniziato a lavorare nel nostro paese e dopo il successo di Non dirlo al mio capo 2 con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale è alle prese con nuove fiction e film.

La carriera di Eleonora Puglia di All Together Now

Eleonora Puglia, conosciuta pure con il nome d’arte Norà, ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo da ragazzina, appena 14enne. Ha vinto la fascia di Miss Teenager nel 2015 e ha mosso i primi passi da attrice a teatro, dopo aver studiato alla scuola di recitazione Studio Cinema con attori prestigiosi quali Giancarlo Giannini, Pupi Avati e Giuliana De Sio. Eleonora si è divisa per tanti anni tra teatro e cinema e l’ultimo lavoro sul grande schermo è il film internazionale The Voice and Ava, diretto da Eric Roberts, fratello della più conosciuta Julia.

All Together Now: Eleonora Puglia artista completa

Non solo recitazione: Eleonora Puglia è anche una talentuosa cantante. A breve usciranno i primi tre singoli della giurata di All Together Now. Si tratta di tre singoli sfacciatamente anni 80, ai quali seguirà un intero album che uscirà verso la fine di quest’anno.