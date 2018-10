Iago Garcia, ancora nessuna famiglia con Eleonora: “Sono irresponsabile”

Iago Garcia ed Eleonora Puglia: nessun matrimonio e al momento non è atteso alcun figlio

Iago Garcia ed Eleonora Puglia non hanno intenzione di convolare a nozze e, al momento, non prevedono di mettere su famiglia. In particolare, l’interprete dell’avvocato italo spagnolo Diego Venturi in Non dirlo al mio capo 2, rivela a Gente di non essere ancora pronto a diventare genitore. Qualche tempo fa, aveva dichiarato che non ci sarà alcun matrimonio con Eleonora. È la donna della sua vita e spera di restare con lei per sempre, ma sembra non abbiano bisogno delle nozze per consolidare il loro amore. Lui stesso sulla rivista Gente conferma di non voler sposare Eleonora. Per lui il matrimonio rappresenta la causa principale del divorzio. Questo vuol dire che Iago è convinto del fatto che le nozze rappresentino un problema per la vita di coppia. Dal suo punto di vista, non c’è bisogno di convolare a nozze per restare insieme per tutta la vita. E questo è proprio quello che sogna insieme alla sua Eleonora. Ma, al momento, non ha intenzione di avere neanche un figlio.

Iago Garcia non ha ancora intenzione di mettere su famiglia con Eleonora Puglia

Iago Garcia, divenuto famoso in Italia grazie al ruolo di Olmo Mesia ne Il Segreto, è vicino ai 40 anni e tanti sono i fan che avrebbero scommesso che questo sarebbe stato il momento giusto per lui di mettere su famiglia. Eppure l’attore di Non dirlo al mio capo sembra non essere ancora pronto a diventare padre. Lui stesso ammette che al momento ha una vita troppo frenetica. Dunque, non potrebbe dedicare le giuste attenzioni a un eventuale figlio. Ma non solo: l’attore si definisce una persona irresponsabile. Iago è abbastanza chiaro: al momento nella sua vita non c’è spazio per l’arrivo di un bambino. Non sappiamo se Eleonora sia d’accordo, ma sicuramente tra i due c’è molta complicità e amore.

Iago Garcia innamoratissimo della sua Eleonora entra nel cuore degli italiani

Tanto amore quello che unisce Iago ed Eleonora. Una bellissima storia che dovrebbe tramontare mai. Intanto, l’attore spagnolo continua a essere uno degli attori più amati dagli italiani. Inizialmente l’abbiamo conosciuto come Olmo, dopo come Justo in Una Vita e dopo di che come Diego.